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В Україні виявили токсичну олію: звідки її привезли

Фото: В Україні продавали небезпечну олію (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Україні виявили у продажу небезпечну пальмову олію. У продукті знайшли небезпечну речовину 3-монохлор-1,2-пропандіолу (3-MCPD).

Про це розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби Одеської області.

Звідки привезли токсичну олію?

До Головного управління надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 28 грудня 2022 р. № 2022.7602 про виявлення 3-монохлор-1,2-пропандіолу (3-MCPD) у пальмовій олії.

Продукт експортувався з Республіки Гана (імпортер Aheco, Malta) в Україну.

Одержувачем був ТОВ "ВАКІРК ГРУП КОМПАНІ" (проспект Ювілейний, 42 А, кв. 14, м. Харків, 61153).

Чим небезпечна речовина 3-MCPD

3-MCPD - це органічна сполука, яка є канцерогеном і з великою часткою ймовірності надає генотоксичну дію на організм людини, негативно впливає на фертильну функцію у чоловіків і є хімічним побічним продуктом, який може утворюватися в їжі, найчастіше зустрічається елемент хімічних забруднювачів, відомих як хлорпропаноли.

В Україні продавали токсичну олію (фото: odesa.consumer.gov.ua)

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Нагадаємо, що у Києві продається підроблена червона ікра.

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