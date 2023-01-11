В Україні виявили токсичну олію: звідки її привезли

В Україні виявили у продажу небезпечну пальмову олію. У продукті знайшли небезпечну речовину 3-монохлор-1,2-пропандіолу (3-MCPD).
Про це розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби Одеської області.
До Головного управління надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 28 грудня 2022 р. № 2022.7602 про виявлення 3-монохлор-1,2-пропандіолу (3-MCPD) у пальмовій олії.
Продукт експортувався з Республіки Гана (імпортер Aheco, Malta) в Україну.
Одержувачем був ТОВ "ВАКІРК ГРУП КОМПАНІ" (проспект Ювілейний, 42 А, кв. 14, м. Харків, 61153).
3-MCPD - це органічна сполука, яка є канцерогеном і з великою часткою ймовірності надає генотоксичну дію на організм людини, негативно впливає на фертильну функцію у чоловіків і є хімічним побічним продуктом, який може утворюватися в їжі, найчастіше зустрічається елемент хімічних забруднювачів, відомих як хлорпропаноли.
В Україні продавали токсичну олію (фото: odesa.consumer.gov.ua)
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