В Украине обнаружили токсичное растительное масло: откуда его привезли

Откуда привезли токсичное масло?

В Главное управление поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 28 декабря 2022 г. № 2022.7602 об обнаружении 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) в пальмовом масле.

Продукт экспортировался из Республики Гана (импортер: Aheco, Malta) в Украину.

Получателем являлся ООО "ВАКИРК ГРУПП КОМПАНИ" (проспект Юбилейный, 42 А, кв. 14, г. Харьков, 61153).

Чем опасно вещество 3-MCPD

3-MCPD - это органическое соединение, которое является канцерогеном и с большой долей вероятности оказывает генотоксическое воздействие на организм человека, негативно влияет на фертильную функцию у мужчин и является химическим побочным продуктом, который может образовываться в еде, наиболее часто встречающийся элемент химических загрязнителей, известных как хлорпропанолы.

В Украине продавали токсичное растительное масло (фото: odesa.consumer.gov.ua)