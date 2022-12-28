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В Україні виявили підроблене вершкове масло: які це марки

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Середа 28 грудня 2022 08:01
В Україні виявили підроблене вершкове масло: які це марки Фото: В Україні виявили підробку вершкового масла (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні у точках продажу виявили фальсифікат молочної продукції, а саме вершкового масла.

Про це розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Які марки виявилися неякісними

За наслідками дослідження регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби виявлено, що певні продукти у продажу не відповідають ДСТУ.

В них сумарна масова частка тригліцеридів не відповідає нормативним показникам.

До підробок олії належать такі продукти:

  • ДП "Старокостянтинівський молочний завод" (Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47) – олія солодковершкова селянська 72,6% жиру ДСТУ 4399:2005;
  • ДП "Старокостянтинівський молочний завод" (Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47) – олія солодковершкова "Екстра" 82,5% жиру ДСТУ 4399:2005;
  • ТОВ "Коломийський молочний завод" (Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Карпатська, 21) – олія солодковершкова селянська "Карпатська" 73% жиру ДСТУ 4399:2005.

Нагадаємо, що у Києві продається підроблена червона ікра. Читайте як відрізнити фальсифікат.

Ми також писали про те, як найчастіше обманюють покупців у супермаркетах .

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