В Україні виявили підроблене вершкове масло: які це марки

В Україні у точках продажу виявили фальсифікат молочної продукції, а саме вершкового масла.
Про це розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
За наслідками дослідження регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби виявлено, що певні продукти у продажу не відповідають ДСТУ.
В них сумарна масова частка тригліцеридів не відповідає нормативним показникам.
До підробок олії належать такі продукти:
Нагадаємо, що у Києві продається підроблена червона ікра. Читайте як відрізнити фальсифікат.
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