Як правильно вибрати зелений горошок, щоб не був старим і дубовим

В якій тарі брати?

Віддайте перевагу скляній тарі, а не жерстянці. Адже в прозорій банці не сховається несвіжий горошок в каламутному соусі.

І звертайте увагу на термін придатності консерви - чим свіжіше, ти краще. Однак максимальний термін придатності може становити - 5 років. Маркування з терміном має бути повним.

Важливі поради щодо вибору горошку:

шукайте банки з вказівкою "горошок з мозкових сортів", - він дрібніший, проте солодкий і не буде борошнистим

віддайте перевагу горошку, датою виготовлення якого буде червень чи липень - саме тоді відбувається збір урожаю, а значить горошок буде соковитим

для зберігання горошку буде достатньо термічної обробки, тому не варто вестись на хімічні домішки; солі і цукру в складі достатньо, щоб вважати його якісним, а краще - взагалі без цукру

Яскраво-зелений чи оливковий?

Допускаються різні відтінки гороху - від яскраво-зеленого до оливкового. Колір залежить від теплового режиму, якому піддавався горошок при виробництві.

Заливка може бути і прозорою, і каламутною (так буває, якщо крохмаль потрапив із плодів у розсіл, і це не є дефектом). Але в ній не повинно бути сміття та шматочків стручків.