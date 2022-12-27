Як правильно вибрати зелений горошок, щоб не був старим і дубовим
Зелений горошок - невід'ємна складова новорічного Олів'є та інших салатів чи закусок. Неправильно вибраний в магазині консервований овоч може все зіпсувати, якщо буде старим чи дубовим.
Як не прогадати із зеленим горошком, розповіла в Instagram експертка з харчування Наталя Мазурик.
В якій тарі брати?
Віддайте перевагу скляній тарі, а не жерстянці. Адже в прозорій банці не сховається несвіжий горошок в каламутному соусі.
І звертайте увагу на термін придатності консерви - чим свіжіше, ти краще. Однак максимальний термін придатності може становити - 5 років. Маркування з терміном має бути повним.
Важливі поради щодо вибору горошку:
- шукайте банки з вказівкою "горошок з мозкових сортів", - він дрібніший, проте солодкий і не буде борошнистим
- віддайте перевагу горошку, датою виготовлення якого буде червень чи липень - саме тоді відбувається збір урожаю, а значить горошок буде соковитим
- для зберігання горошку буде достатньо термічної обробки, тому не варто вестись на хімічні домішки; солі і цукру в складі достатньо, щоб вважати його якісним, а краще - взагалі без цукру
Яскраво-зелений чи оливковий?
Допускаються різні відтінки гороху - від яскраво-зеленого до оливкового. Колір залежить від теплового режиму, якому піддавався горошок при виробництві.
Заливка може бути і прозорою, і каламутною (так буває, якщо крохмаль потрапив із плодів у розсіл, і це не є дефектом). Але в ній не повинно бути сміття та шматочків стручків.
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