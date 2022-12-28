В Украине обнаружили поддельное сливочное масло: какие это марки

В Украине в точках продажи обнаружили фальсификат молочной продукции, а именно сливочного масла.
Об этом рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Винницкой области.
По результатам исследования региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы обнаружено, что определенные продукты в продаже не соответствуют ДСТУ.
В них суммарная массовая доля триглицеридов не соответствует нормативным показателям.
К подделкам масла относятся такие продукты:
Напомним, что в Киеве продается поддельная красная икра. Читайте, как отличить фальсификат.
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