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В Украине обнаружили поддельное сливочное масло: какие это марки

Фото: В Украине выявили подделку сливочного масла (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в точках продажи обнаружили фальсификат молочной продукции, а именно сливочного масла.

Об этом рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Какие марки оказались некачественными

По результатам исследования региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы обнаружено, что определенные продукты в продаже не соответствуют ДСТУ.

В них суммарная массовая доля триглицеридов не соответствует нормативным показателям.

К подделкам масла относятся такие продукты:

  • ГП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл., г. Староконстантинов, ул. Ивана Франко, 47) – масло сладкосливочное крестьянское 72,6% жира ДСТУ 4399:2005;
  • ГП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл., г. Староконстантинов, ул. Ивана Франко, 47) – масло сладкосливочное "Экстра" 82,5% жира ДСТУ 4399:2005;
  • ООО "Коломыйский молочный завод" (Ивано-Франковская обл., г. Коломыя, ул. Карпатская, 21) – масло сладкосливочное крестьянское "Карпатское" 73% жира ДСТУ 4399:2005.

Напомним, что в Киеве продается поддельная красная икра. Читайте, как отличить фальсификат.

Мы также писали о том, как чаще всего обманывают покупателей в супермаркетах.

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