В Украине обнаружили поддельное сливочное масло: какие это марки
Фото: В Украине выявили подделку сливочного масла (pixabay.com)
В Украине в точках продажи обнаружили фальсификат молочной продукции, а именно сливочного масла.
Об этом рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Винницкой области.
Какие марки оказались некачественными
По результатам исследования региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы обнаружено, что определенные продукты в продаже не соответствуют ДСТУ.
В них суммарная массовая доля триглицеридов не соответствует нормативным показателям.
К подделкам масла относятся такие продукты:
- ГП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл., г. Староконстантинов, ул. Ивана Франко, 47) – масло сладкосливочное крестьянское 72,6% жира ДСТУ 4399:2005;
- ГП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл., г. Староконстантинов, ул. Ивана Франко, 47) – масло сладкосливочное "Экстра" 82,5% жира ДСТУ 4399:2005;
- ООО "Коломыйский молочный завод" (Ивано-Франковская обл., г. Коломыя, ул. Карпатская, 21) – масло сладкосливочное крестьянское "Карпатское" 73% жира ДСТУ 4399:2005.
Напомним, что в Киеве продается поддельная красная икра. Читайте, как отличить фальсификат.
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