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В Україні виявили отруйну полуницю: де вона продавалась

Фото: В Україні виявили отруйну полуницю (freepik)
Автор: Людмила Жукова

В Україні продавали полуницю з рівнем нітратів, який перевищує норму. Отруйні ягоди виявили на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Новини Закарпаття.

Що відомо про отруйну полуницю

Перший тривожний дзвінок пролунав у Виноградові, де покупець після вживання придбаних ягід відчув різке погіршення самопочуття та звернувся за медичною допомогою. Проведені лабораторні дослідження підтвердили наявність в полуниці значної дози нітратів, що стало підставою для штрафу власника торговельної точки на суму 40 тисяч гривень.

Проте, цей інцидент виявився не поодиноким. Фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) провели власні перевірки на ринках Ужгорода та Виноградова, які також виявили перевищення допустимих норм вмісту нітратів у полуниці, що реалізувалася для споживачів. В Ужгороді за аналогічні порушення санітарних норм ще одного підприємця було притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу, який сягнув вже 128 тисяч гривень.

Симптоми отруєння нітратами

Наявність нітратів у харчових продуктах, особливо у такій популярній ягоді як полуниця, становить серйозну загрозу для здоров'я населення. Особливо небезпечними нітрати є для дитячого організму, який є більш вразливим до впливу шкідливих речовин. Вживання продуктів з підвищеним вмістом нітратів може призвести до гострого отруєння, що супроводжується такими симптомами як нудота, блювання, діарея, біль у животі, головний біль та загальна слабкість.

Крім того, нітрати можуть викликати алергічні реакції, проявлятися у вигляді шкірних висипань, свербежу та набряків. У більш серйозних випадках можливі порушення роботи серцево-судинної та нервової систем, а також ускладнення з боку шлунково-кишкового тракту. Медики наголошують, що тривале вживання продуктів з підвищеним вмістом нітратів може мати негативні наслідки для здоров'я в довгостроковій перспективі.

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