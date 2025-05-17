Малина чи полуниця: де більше користі для здоров'я?

Малина та полуниця мають багато спільних корисних властивостей. Однак, певна ягода є кращим вибором для підтримки здоров’я кишечника та містить більше клітковини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styker) з посиланням на сайт Today .

Чим корисні ягоди

Ягоди, такі як полуниця та малина, є одними з найсолодших і найкорисніших фруктів. Обидві яскраво-червоні ягоди багаті на поживні речовини, включаючи клітковину, вітаміни та натуральний цукор.

Дієтолог Джекі Ньюджент розповів, що полуниця досить багата на вітамін С - н езамінна поживна речовина, яка відіграє певну роль у функціонуванні імунної системи та боротьбі з вільними радикалами, пов’язаними з раком і серцевими захворюваннями.

У чашці цілої полуниці міститься:

46 калорій

1 г білка

11 г вуглеводів

3 г клітковини

7 г цукру

Тоді як чашка сирої малини містить:

64 калорії

1,5 г білка

15 г вуглеводів

8 г клітковини

5 г цукру

Клітковина у ягодах

Усім потрібна харчова клітковина для регулярного харчування, але вона також допомагає контролювати рівень цукру в крові та холестерину, що призводить до кращого здоров'я серця та кишечника.

Необхідно споживати мінімальну норму у 25 грамів клітковини на день.

Ягоди з клітковиною дають відчуття ситості, що допомагає контролювати апетит і вагу. До того ж живлять корисну мікрофлору кишечника та підтримуючи здорову мікробіоту.

Крім того, вживання достатньо малини уповільнює всмоктування цукру, що допомагає контролювати рівень глюкози, особливо корисно для людей із предіабетом чи діабетом.

Вживання жменьки ягід щодня - смачний і корисний спосіб поповнити раціон харчовими волокнами.

Білок

Ні полуниця, ні малина не є основним джерелом білка. Але білок - це макронутрієнт, тому його потрібно вживати багато щодня.

Дорослим зазвичай слід споживати від 20 до 40 грамів білка на кожен прийом їжі, тому ягоди навряд чи будуть центральною частиною страви з високим вмістом білка.

Але додавання їх до страви або вживання як перекусу разом з деякими іншими багатими на білок інгредієнтами може допомогти збільшити загальну кількість. А приємне поєднання білка та клітковини може допомогти вам довше відчувати ситість.

Добова норма малини та полуниці

Добова норма споживання малини та полуниці залежить від віку, стану здоров’я та мети (наприклад, профілактика, дієта, підтримка імунітету тощо). Але для здорової дорослої людини загальні рекомендації такі: