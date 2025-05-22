В Украине обнаружили ядовитую клубнику: где она продавалась

Что известно о ядовитой клубнике

Первый тревожный звонок прозвучал в Виноградове, где покупатель после употребления приобретенных ягод почувствовал резкое ухудшение самочувствия и обратился за медицинской помощью. Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в клубнике значительной дозы нитратов, что стало основанием для штрафа владельца торговой точки на сумму 40 тысяч гривен.

Однако, этот инцидент оказался не единичным. Специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) провели собственные проверки на рынках Ужгорода и Виноградова, которые также обнаружили превышение допустимых норм содержания нитратов в клубнике, которая реализовывалась для потребителей. В Ужгороде за аналогичные нарушения санитарных норм еще один предприниматель был привлечен к ответственности в виде штрафа, который достиг уже 128 тысяч гривен.

Симптомы отравления нитратами

Наличие нитратов в пищевых продуктах, особенно в такой популярной ягоде как клубника, представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Особенно опасны нитраты для детского организма, который является более уязвимым к воздействию вредных веществ. Употребление продуктов с повышенным содержанием нитратов может привести к острому отравлению, сопровождающемуся такими симптомами как тошнота, рвота, диарея, боль в животе, головная боль и общая слабость.

Кроме того, нитраты могут вызывать аллергические реакции, проявляться в виде кожных высыпаний, зуда и отеков. В более серьезных случаях возможны нарушения работы сердечно-сосудистой и нервной систем, а также осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Медики отмечают, что длительное употребление продуктов с повышенным содержанием нитратов может иметь негативные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе.