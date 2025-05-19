Скільки полуниці їсти за день, щоб не погладшати: кількість шокує
Полуниця - не лише смачна, а й низькокалорійна ягода. Але чи справді її можна їсти необмежено та не переживати за фігуру?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолог та тренера Юрія Попка.
Скільки калорій в полуниці
За словами експерта, в 1 кілограмі полуниці приблизно 300 ккал. Однак, для того, щоб не поправлятися приблизно в день потрібно з'їдати 2400 ккал.
А це еквівалентно 8 кілограмам полуниці.
"Звичайно, що ніхто не буде їсти 8 кілограмів полуниці за день. Тому не так важливо скільки ви полуниці будете їсти за день, як скільки в цілому інших продуктів та калорій будете споживати", - пояснив нутриціолог.
Полуниця є доволі низькокалорійним продуктом, тому таку ягоду корисно їсти при схудненні.
Переваги полуниці при схудненні
Хоч полуниця й солодка на смак, але в ній набагато менше цукру, ніж у багатьох інших фруктах.
До того ж ягода багата на клітковину, яка допомагає надовше залишатися ситим і покращує травлення. Містить також вітамін C та інші антиоксиданти, які зменшують запалення і підтримують здоров’я. Може допомагати виводити зайву рідину з організму, адже має сечогінний ефект..
Включати полуницю в раціон можна так:
- як перекус - самостійно або з грецьким йогуртом
- у смузі
- у вівсянку або салати
- замість солодощів - як десерт
Вживайте свіжу або заморожену полуницю без додавання цукру. Уникай полуничних йогуртів чи десертів з доданим цукром - вони можуть заважати схудненню.
Полуниця знижує рівень "поганого" холестерину (LDL) та зменшує артеріальний тиск. Також антиоксиданти покращують еластичність судин.
Вас може зацікавити
- Де більше користі для здоров'я - в полуниці чи малині?
- Кому категорично не можна їсти полуницю і чому
- Ягода №1, яка сприяє швидкому та легкому схудненню
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.