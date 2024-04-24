В Україні випав оранжевий дощ: фото та відео "рудих" опадів

Де випав незвичний дощ

У Гідрометцентрі пояснили, що причинами насиченого відтінку неба є бурі над пустелею Сахара в Африці, які здіймають у повітря тони пилу, і циклон вітрів, що дмуть з півдня на Європу.

Так, оранжеві опади зафіксовані на півдні України - в Миколаєві та області. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Ник Вести.

Оранжевий дощ пройшов у Миколаївській області (фото: facebook.com/nikvesti)

Не оминули незвичні опади й Вінницьку область.

"'Оранжевий'' дощ з Одеси дійшов до нас", - написала Валентина Пасічник у Facebook.

Оранжеві опади пройшли у Вінницькій області (фото: Facebook/Валентина Пасічник)

Жителі Київської області також фіксують небувалі дощі.

"Рудий дощ. Ніколи ще не милася машина після дощу так, як це було сьогодні. Хто тепер скаже що повітря в нас чисте. Якщо після дощу такий пил впав з дощем", - написав в Facebook Ярослав Мельник.

В Київській області пройшов "рудий" дощ (фото: Facebook/Ярослав Мельник)

Чи шкідливий "рудий дощ"

Вчителька з хімії Олена Іванова Бардичевська вирішила перевірити, чи взагалі шкідливий оранжевий дощ. Як виявилося, це просто опади з піском.

"Рудий дощ, який налякав більшість мешканців нашого селища виявився звичайним дощем з піском. Учні КЗ Кривоозерського ліцею N1 вирішили перевірити середовище зібраних зразків дощу, воно виявилося нейтральним, як і у звичайній воді. Ні кислотних, ні лужних властивостей не виявлено. Будьте здоровенькі і не жахайтеся", - написала вона у Facebook.

Вчителька перевірила оранжевий дощ (фото: Facebook/Олена Іванова-Бардичевська)