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В Украине выпал оранжевый дождь: фото и видео "рыжих" осадков

В Украине выпал оранжевый дождь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине 24 апреля выпал "оранжевый" дождь. Причиной необычного явления стали пыль и песок из Сахары. Необычные осадки выпали также и в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылками на местные Telegram-каналы и Facebook-страницы украинцев.

Где выпал необычный дождь

В Гидрометцентре объяснили, что причинами насыщенного оттенка неба являются бури над пустыней Сахара в Африке, поднимающие в воздух тона пыли и циклон дующих с юга на Европу ветров.

Так, оранжевые осадки зафиксированы на юге Украины - в Николаеве и области. Об этом сообщают на Facebook-странице Ник Вести.

Оранжевый дождь прошел в Николаевской области (фото: facebook.com/nikvesti)

Не обошли необычные осадки и Винницкую область.

"Оранжевый дождь из Одессы дошел до нас", - написала Валентина Пасечник в Facebook.

Оранжевые осадки прошли в Винницкой области (фото: Facebook/Валентина Пасічник)

Жители Киевской области также фиксируют небывалые дожди.

"Рыжий дождь. Никогда еще не мылась машина после дождя так, как это было сегодня. Кто теперь скажет что воздух у нас чист. Если после дождя такая пыль упала с дождем", - написал в Facebook Ярослав Мельник.

В Киевской области прошел "рыжий" дождь (фото: Facebook/Ярослав Мельник)

Вреден ли "рыжий дождь"

Учительница по химии Елена Иванова-Бардычевская решила проверить, вреден ли оранжевый дождь. Как оказалось, это просто осадки с песком.

"Рыжий дождь, испугавший большинство жителей нашего поселка оказался обычным дождем с песком. Учащиеся КЗ Кривоозерского лицея N1 решили проверить среду собранных образцов дождя, оно оказалось нейтральным, как и в обычной воде. Ни кислотных, ни щелочных свойств не будьте. Не бойтесь", - написала она в Facebook.

Учительница проверила оранжевый дождь (фото: Facebook/Елена Иванова-Бардичевская)

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