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В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

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Львов, Четверг 03 ноября 2022 13:18
В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото) Во Львове открылся новый McDonald's (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Дмитрий Войналович

Во Львове открылся новый McDonald's. И это тот единственный на сегодняшний день случай, когда ресторан не возобновил работу, а именно начал.

Где именно находится "мак" и как он выглядит - читайте и смотрите в нашем материале ниже.

Что известно о новом McDonald's во Львове

Открытие этого заведения планировалось в марте 2022 года, и в феврале помещение "мака" было почти полностью готово к приему посетителей.

Двухэтажный ресторан находится на просп. Червоной Калины, 60-Б, что на Сыхове - крупнейшем жилом массиве города.

Он рассчитан на 235 человек: 155 мест в зале и еще 80 на террасе.

В зале работают 7 терминалов самообслуживания, большинство из которых двусторонние (то есть вместе - 14).

Автомобилисты могут купить еду на МакДрайве с двумя линиями въезда, где впервые во Львове установлены цифровые дисплеи для меню.

Для организации услуги доставки McDelivery обустроена отдельная комната для курьеров.

В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

Новый McDonald's во Львове (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Добавим, что сегодня во Львове работает 7 ресторанов McDonald's. Вот их адреса:

  • просп. Шевченко, 7
  • просп. Черновола, 12
  • просп. Свободы, 35
  • Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30-А (не работает на доставку)
  • ул. Владимира Великого, 24-А
  • ул. Под Дубом, 7-Б (ТРЦ Forum Lviv)
  • просп. Червоной Калины, 60-Б

Какие рестораны откроются скоро

В пресс-службе McDonald's сообщают, что в течение следующих двух месяцев в Украине должно открыться еще два заведения, которые были почти полностью достроены и должны были начать работу в начале 2022 года.

В то же время в компании не говорят заранее дат и городов, где заработают "маки".

"Работу ресторанов мы восстанавливаем в соответствии с поэтапным планом. Ожидайте", - добавляют в McDonald's.

Какие рестораны McDonald's уже работают в Украине

Также 3 ноября McDonald's снова открылись в Виннице. Речь идет о заведениях на просп. Юности, 43-А и ул. Соборная, 51-А.

Всего в Украине сегодня возобновили работу уже 49 ресторанов. Полакомиться бургерами и картофелем фри можно сейчас в таких городах:

  • Ивано-Франковск
  • Белая Церковь
  • Бровары
  • Житомир
  • Тернополь
  • Борисполь
  • с. Софиевская Борщаговка
  • с. Горе
  • Винница
  • Львов
  • Киев

Какие "маки" работают в столице?

В Киеве на сегодня открыты рестораны по адресам:

  • Кольцевая дорога, 1
  • просп. Палладина, 7 А
  • Боричев спуск, 10А
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • ул. Драйзера, 4
  • просп. Гагарина, 2а
  • Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)
  • ул. Софиевская, 1/2
  • просп. Бажана, 3б
  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Гришко, 7
  • просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)
  • ул. Оноре де Бальзака, 2а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • ул. Б. Хмельницкого, 40/25
  • ул. Вышгородская, 33а
  • просп. Николая Бажана, 8
  • Кольцевая дорога, 14В
  • ул. Курбаса, 19а
  • ул. Игната Хоткевича, 1в
  • Оболонский проспект, 1б
  • ул. Гната Юры, 13
  • ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)
  • ул. Лаврухина, 4
  • просп. Оболонский, 26а
  • ул. Ивана Миколайчука, 16
  • пл. Героев Бреста, 1.
  • просп. Победы, 138
  • просп. Правды, 47
  • просп. Степана Бандеры 36 Б
  • ул. Ивана Мазепы, 1
  • просп. Победы, 65
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1

В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

McDonald's в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Как работает McDonald's сейчас?

"Маки" работают с 09:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдают расширенные правила безопасности, внедренные в сети.

В частности, заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.

Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.

Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

В Украине открылся самый новый McDonald's: где и как он выглядит (фото)

McDonald's возобновил работу ряда ресторанов (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Ранее в McDonald's рассказали, почему так долго возобновляли работу ресторанов в Украине.

Также читайте интересные факты о McDonald's в Украине, которые вы не знали.

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