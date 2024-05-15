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В Україні весною вже з'явилася літня ягода: названі причини

Середа 15 травня 2024 09:58
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В Україні весною вже з'явилася літня ягода: названі причини Фото: В Україні поступила у продаж черешня (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сезон української черешні цього року розпочався майже на три тижні раніше, завдяки сприятливим погодним умовам.

Про це розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Чому сезон черешні в Україні почався так рано

Цьогорічний старт продажів української черешні значно відрізняється від дати початку сезону минулого року, яка припадала на 30 травня. Сприятливі погодні умови, зумовили швидше дозрівання врожаю. Оскільки на ринку вже присутні чималі партії ягоди, ціна відчутно знизилась порівняно із минулим роком.

Скільки зараз коштує черешня

Сьогодні вітчизняна черешня коштує на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року. На ринку "Шувар" вартість закарпатської ягоди складає сьогодні 75 - 120 грн за кілограм.

Наразі український ринок поволі отримує партії ранніх черешень, в очікуваннях майбутніх поставок, які можуть включати високоякісні вітчизняні черешні, якщо погодні умови залишаться сприятливими, можна говорити про зниження цін.

"Загалом, черешневий сезон в Україні сьогодні демонструє суміш переваг раннього старту та регіональні виклики у логістиці, що може призвести до різноманітних сценаріїв ціноутворення та доступності продукції по мірі розвитку сезону", - розказала Тетяна Попович.

Зазначимо, що полуниця в українських магазинах з'явилася вже давно, ціни на неї стартують від 100 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що в Україні втричі подешевшала ягода, яку купують зараз усі.

Також ми писали, що в Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди.

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