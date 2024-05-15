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В Украине весной появилась летняя ягода: названы причины

Среда 15 мая 2024 09:58
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В Украине весной появилась летняя ягода: названы причины Фото: В Украине поступила в продажу черешня (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сезон украинской черешни в этом году начался почти на три недели раньше, благодаря благоприятным погодным условиям.

Об этом рассказала РБК-Украина (проект Styler) руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

Почему сезон черешни в Украине начался так рано

Нынешний старт продаж украинской черешни значительно отличается от даты начала сезона в прошлом году, которая приходилась на 30 мая. Благоприятные погодные условия обусловили скорее созревание урожая. Поскольку на рынке уже присутствуют немалые партии ягоды, цена ощутимо снизилась по сравнению с прошлым годом.

Сколько сейчас стоит черешня

Сегодня отечественная черешня стоит на 16% дешевле, чем на старте продаж в прошлом году. На рынке "Шувар" стоимость закарпатской ягоды составляет сегодня 75 - 120 грн за килограмм.

Сейчас украинский рынок медленно получает партии ранних черешен, в ожиданиях будущих поставок, которые могут включать высококачественные отечественные черешни, если погодные условия останутся благоприятными, можно говорить о снижении цен.

"В целом, черешневый сезон в Украине сегодня демонстрирует смесь преимуществ раннего старта и региональные вызовы в логистике, что может привести к разным сценариям ценообразования и доступности продукции по мере развития сезона", - рассказала Татьяна Попович.

Отметим, что клубника в украинских магазинах появилась уже давно, цены на нее стартуют от 100 гривен за килограмм.

Напомним, что в Украине втрое подешевела ягода, которую покупают сейчас все.

Также мы писали, что на Украине цены на популярный фрукт бьют все рекорды.

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