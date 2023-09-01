В Україні вдвічі знизилась ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

Які зараз ціни

Згідно з даними, в окремих мережах супермаркетів червоні помідори продають по 20-57 грн/кг:

Auchan - 57 грн/кг

Metro - 29,90 грн/кг

Novus - 19,99 грн/кг

Varus - 26,90 грн/кг

Megamarket - 29,90 грн/кг

Ціна на рожеві томати впала ще більше - з 74,40 до 30,99 грн/кг. В магазинах ціни такі:

Auchan - 33,90 грн/кг

Novus - 30,99 грн/кг

Metro - 29,90 грн/кг

Помідори сливка впали в ціні майже на 54 грн/кг. У минулому місяці середня ціна складала 80,18 грн/кг, а тепер коштують 29,36 грн. В супермаркетах вартість така:

Metro - 31,10 грн/кг

Varus - 19,90 грн/кг

Novus - 33,99 грн/кг

Megamarket - 39,90 грн/кг

Auchan - 21,90 грн/кг

Скільки коштують помідори чері

В українських супермаркетах ціни на помідори чері теж дещо змінились. В Auchan вартість складає, 89,90 грн/кг, в Novus - 139 грн/кг, в Megamarket - 179,40 грн/кг за 500 г.

Ціни на помідори в Україні (фото: скриншот)