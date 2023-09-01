В Украине вдвое снизилась цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине заметно снизились цены на помидоры. Стоимость красных помидоров в среднем снизилась до 26 грн/кг.
Об этом свидетельствуют данные "Минфина".
Согласно данным, в отдельных сетях супермаркетов красные помидоры продают по 20-57 грн/кг:
Цена на розовые томаты упала еще больше - с 74,40 до 30,99 грн/кг. В магазинах цены следующие:
Помидоры сливки упали в цене почти на 54 грн/кг. В прошлом месяце средняя цена составляла 80,18 грн/кг, теперь стоят 29,36 грн. В супермаркетах стоимость такова:
В украинских супермаркетах цены на помидоры черри тоже несколько изменились. В Auchan стоимость составляет 89,90 грн/кг, в Novus - 139 грн/кг, в Megamarket - 179,40 грн/кг за 500 г.
Цены на помидоры в Украине (фото: скриншот)
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