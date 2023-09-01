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В Украине вдвое снизилась цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине снизились цены на помидоры (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине заметно снизились цены на помидоры. Стоимость красных помидоров в среднем снизилась до 26 грн/кг.

Об этом свидетельствуют данные "Минфина".

Какие сейчас цены

Согласно данным, в отдельных сетях супермаркетов красные помидоры продают по 20-57 грн/кг:

  • Auchan - 57 грн/кг
  • Metro - 29,90 грн/кг
  • Novus - 19,99 грн/кг
  • Varus - 26,90 грн/кг
  • Megamarket - 29,90 грн/кг

Цена на розовые томаты упала еще больше - с 74,40 до 30,99 грн/кг. В магазинах цены следующие:

  • Auchan - 33,90 грн/кг
  • Novus - 30,99 грн/кг
  • Metro - 29,90 грн/кг

Помидоры сливки упали в цене почти на 54 грн/кг. В прошлом месяце средняя цена составляла 80,18 грн/кг, теперь стоят 29,36 грн. В супермаркетах стоимость такова:

  • Metro - 31,10 грн/кг
  • Varus - 19,90 грн/кг
  • Novus - 33,99 грн/кг
  • Megamarket - 39,90 грн/кг
  • Auchan - 21,90 грн/кг

Сколько стоят помидоры черри

В украинских супермаркетах цены на помидоры черри тоже несколько изменились. В Auchan стоимость составляет 89,90 грн/кг, в Novus - 139 грн/кг, в Megamarket - 179,40 грн/кг за 500 г.

 

Цены на помидоры в Украине (фото: скриншот)

Ранее мы сообщали, что в Украине увеличились цены на мясо.

Также эксперт предупреждал о новом росте цен на продукты в Украине.

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