В Украине вдвое снизилась цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

Какие сейчас цены

Согласно данным, в отдельных сетях супермаркетов красные помидоры продают по 20-57 грн/кг:

Auchan - 57 грн/кг

Metro - 29,90 грн/кг

Novus - 19,99 грн/кг

Varus - 26,90 грн/кг

Megamarket - 29,90 грн/кг

Цена на розовые томаты упала еще больше - с 74,40 до 30,99 грн/кг. В магазинах цены следующие:

Auchan - 33,90 грн/кг

Novus - 30,99 грн/кг

Metro - 29,90 грн/кг

Помидоры сливки упали в цене почти на 54 грн/кг. В прошлом месяце средняя цена составляла 80,18 грн/кг, теперь стоят 29,36 грн. В супермаркетах стоимость такова:

Metro - 31,10 грн/кг

Varus - 19,90 грн/кг

Novus - 33,99 грн/кг

Megamarket - 39,90 грн/кг

Auchan - 21,90 грн/кг

Сколько стоят помидоры черри

В украинских супермаркетах цены на помидоры черри тоже несколько изменились. В Auchan стоимость составляет 89,90 грн/кг, в Novus - 139 грн/кг, в Megamarket - 179,40 грн/кг за 500 г.

Цены на помидоры в Украине (фото: скриншот)