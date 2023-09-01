В Україні вдвічі знизилась ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує
В Україні помітно знизились ціни на помідори. Вартість червоних помідорів в середньому знизилась до 26 грн/кг.
Про це свідчать дані "Мінфін".
Які зараз ціни
Згідно з даними, в окремих мережах супермаркетів червоні помідори продають по 20-57 грн/кг:
- Auchan - 57 грн/кг
- Metro - 29,90 грн/кг
- Novus - 19,99 грн/кг
- Varus - 26,90 грн/кг
- Megamarket - 29,90 грн/кг
Ціна на рожеві томати впала ще більше - з 74,40 до 30,99 грн/кг. В магазинах ціни такі:
- Auchan - 33,90 грн/кг
- Novus - 30,99 грн/кг
- Metro - 29,90 грн/кг
Помідори сливка впали в ціні майже на 54 грн/кг. У минулому місяці середня ціна складала 80,18 грн/кг, а тепер коштують 29,36 грн. В супермаркетах вартість така:
- Metro - 31,10 грн/кг
- Varus - 19,90 грн/кг
- Novus - 33,99 грн/кг
- Megamarket - 39,90 грн/кг
- Auchan - 21,90 грн/кг
Скільки коштують помідори чері
В українських супермаркетах ціни на помідори чері теж дещо змінились. В Auchan вартість складає, 89,90 грн/кг, в Novus - 139 грн/кг, в Megamarket - 179,40 грн/кг за 500 г.
Ціни на помідори в Україні (фото: скриншот)
Раніше ми повідомляли, що в Україні збільшились ціни на м'ясо.
Також експерт попереджав про новий ріст цін на продукти в Україні.