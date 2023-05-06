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В Україні ціни на огірки впали на 14%: скільки зараз коштує кілограм

Ціни на огірки знизились (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні тепличні комбінати продають огірки від 60 до 110 грн/кг. А це в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє EastFruit.

Чому впала ціна

Експерти кажуть, що чергове здешевлення огірка на українському ринку пов’язане з тим, що більшість стаціонарних комбінатів уже вийшли на повну потужність, унаслідок чого пропозиція огірка на ринку стрімко зростає.

Також темпи збуту в даному сегменті залишаються відносно невисокими.

Окрім того, попри здешевлення тепличного огірка, наразі дана продукція в Україні пропонується до продажу в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж на початку травня минулого року.

За даними сайту "Мінфін", середня ціна на огірки гладкі складає 106,15 грн/кг. Вартість огірків колючих - 99,90 грн/кг.

Які ціни на овочі в Україні

Ціна на овочі на українському рину постійно змінюються. Станом на 6 травня, вартість така:

  • капуста молода - 60,63 грн/кг;
  • картопля - 10,59 грн/кг;
  • цибуля ріпчаста - 55,32 грн/кг;
  • морква - 55,12 грн/кг;
  • перець болгарський жовтий - 255,70 грн/кг;
  • помідори - 80,92 грн/кг;
  • буряк - 9,68 грн/кг;
  • часник - 113,60 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, які продукти найбільше подорожчали за рік.

Також ми писали, що В Україні свинина за місяць подорожчала на 20%.

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