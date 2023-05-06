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В Украине цены на огурцы упали на 14%: сколько сейчас стоит килограмм

Цены на огурцы снизились (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине тепличные комбинаты продают огурцы от 60 до 110 грн./кг. А это в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщает EastFruit.

Почему упала цена

Эксперты говорят, что очередное удешевление огурца на украинском рынке связано с тем, что большинство стационарных комбинатов уже вышли на полную мощность, в результате чего предложение огурца на рынке стремительно растет.

Также темпы сбыта в данном сегменте остаются относительно низкими.

Кроме того, несмотря на удешевление тепличного огурца, данная продукция в Украине предлагается к продаже в среднем в 1,6 раза дороже, чем в начале мая прошлого года.

По данным сайта "Минфин", средняя цена на гладкие огурцы составляет 106,15 грн/кг. Стоимость огурцов колючих - 99,90 грн/кг.

Какие цены на овощи в Украине

Цена на овощи на украинском рынке постоянно меняются. По состоянию на 6 мая стоимость такова:

  • капуста молодая - 60,63 грн/кг;
  • картофель - 10,59 грн/кг;
  • лук репчатый - 55,32 грн/кг;
  • морковь - 55,12 грн/кг;
  • перец болгарский желтый - 255,70 грн/кг;
  • помидоры - 80,92 грн/кг;
  • свекла - 9,68 грн/кг;
  • чеснок - 113,60 грн/кг.

Ранее мы сообщали, какие продукты больше всего подорожали за год.

Также мы писали, что в Украине свинина за месяц подорожала на 20%.

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