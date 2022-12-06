В Україні створили сайт, на якому можна знайти місце зі світлом та інтернетом поряд з будинком

Що таке Svitlospot

Розробкою зручного сайту Svitlospot займалася компанія Cody Ukraine. На карту в різних містах України наносяться коворкінги зі світлом та інтернетом, які є поруч із вашим місцем проживання. Також відразу з'являються дані про коворкінг - ціни, наявність кави та снеків, контакти для зв'язку, адресу.

Як зазначає Максим Гонтар, мета цього проєкту – допомогти українцям продовжувати працювати навіть під час відключення електроенергії. На таку ідею їх надихнув клієнт, який попросив зазначити у договорі, що відсутність світла чи перебої не можуть бути причиною зміни термінів здачі проєкту.

"Завдання українців зараз працювати з більшою віддачею та якістю. Для західних компаній ми повинні бути незамінними, як це відбувається із зерном. Ми незамінні, отже, потрібно знайти спосіб, як відновити логістичні ланцюги. Західний бізнес негласно, але досить системно відмовляється від розробників, які зараз в Україні, і впевнений це стосується й інших секторів економіки, не тільки IT. Виправити це можемо лише своїм підходом, експертністю та якістю", - підкреслив він.

Сайт розробили лише за два дні й зараз він не відображає повністю всі локації у всіх містах України. Однак розробники стверджують, що якщо він матиме попит, то буде оновлена версія з локаціями прямо на карті та інші нововведення.

Найближчими днями планується розмістити на сайті ще більше локацій, які пропонують місця для роботи. І це можуть бути не лише коворкінги.

"У нашому випадку, в офісі в Одесі буде кілька вільних місць, які ми готові надати за смаколики", - додав Гонтар.

Як користуватись сайтом

Сайт доступний за цим посиланням. Вам потрібно вказати ваше місто в меню і потім вибрати район, який найближчий до вас.

Потім натисніть кнопку "Пошук" й з'являться всі доступні варіанти з адресами, умовами та цінами. Внизу вказується наявність генератора, інтернету та укриття.

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