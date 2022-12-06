В Украине создали сайт, на котором можно найти место со светом и интернетом рядом с домом

Что такое Svitlospot

Разработкой удобного сайта Svitlospot занималась компания Cody Ukraine. На карту в разных городах Украины наносятся коворкинги со светом и интернетом, которые есть рядом с вашим местом проживания. Также сразу появляются данные о коворкинге - цены, наличие кофе и снеков, контакты для связи, адрес.

Как отмечает Максим Гонтар, цель этого проекта - помочь украинцам продолжать работать даже во время отключения электроэнергии. На такую идею их вдохновил клиент, который попросил указать в договоре, что отсутствие света или перебои не могут быть причиной изменения сроков сдачи проекта.

"Задача украинцев сейчас работать с большей отдачей и качеством. Для западных компаний мы должны быть незаменимы, как это происходит с зерном. Мы незаменимы, значит нужно найти способ, как восстановить логистические цепи. Западный бизнес негласно, но довольно системно отказывается от разработчиков, которые сейчас в Украине, и уверен это касается и других секторов экономики, не только IT. Исправить это можем только лишь своим подходом, экспертностью и качеством", - подчеркнул он.

Сайт разработали всего за два дня и сейчас он не отображает полностью все локации во всех городах Украины. Однако разработчики утверждают, что если он будет иметь спрос, то будет обновленная версия с локациями прямо на карте и другие нововведения.

В ближайшие дни планируется разместить на сайте еще больше локаций, которые предлагают места для работы. И это могут быть не только коворкинги.

"В нашем случае, в офисе в Одессе будет несколько свободных мест, которые мы готовы предоставить за вкусности", - добавил Гонтар.

Как пользоваться сайтом

Сайт доступен по этой ссылке. Вам нужно указать ваш город в меню и потом выбрать район, который ближе всего к вам.

Потом нажмите кнопку "Поиск" и появятся все доступные варианты с адресами, условиями и ценами. Внизу указывается наличие генератора, интернета и укрытия.

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