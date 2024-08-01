В Україні створили перший журнал для матерів дітей із інвалідністю: чому це важливо

В Україні створили перший журнал для матерів дітей із інвалідністю. Глянець, що вийде у друк вже цього літа, має допомогти батькам у вихованні малечі та подоланні найпоширеніших проблем.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу організації "Епіпросвіта" та благодійного фонду "Світ Українцям".

Що відомо про журнал і чому він важливий

Серед авторів "Сяйва" - успішні матусі, які поєднують власну справу чи кар’єру з турботою про дитину з особливими потребами і справляються з цим на відмінно.

Також на сторінках журналу будуть корисні й важливі поради від психологів, реабілітологів, нутриціологів та інших профільних спеціалістів, що допоможуть батькам справлятись із найпоширенішими проблемами, які виникають у перші роки виховання малечі.

"В українському суспільстві роками живе стигма, що народження дитини з інвалідністю обов'язково ставить хрест на житті та кар'єрі їх матерів. Проте за 5 років власного досвіду виховання доньки з інвалідністю я зустріла надзвичайно велику кількість натхненних, успішних та цікавих матусь. Ми вирішили зробити журнал, який би показав щасливе життя, можливості та розвиток для тих, хто ще шукає свій шлях самореалізації та щастя", - говорить керівниця проєкту Нія Нікель.

Журнал "Сяйво"

За її словами, в журналі "немає моралізаторства та людей у білих пальто, зате є лайфхаки, як зробити корисний сніданок, макіяж за 7 хвилин після недоспаної ночі або які домашні вправи допоможуть підтримувати форму і гарний настрій".

Знайти журнал можна буде на полицях центрів надання соціальних послуг, в інклюзивно-ресурсних центрах та лікарнях.

Додамо, що "Сяйво" - це спільний однойменний проєкт "Епіпросвіти" та фонду "Світ Українцям", розпочатий навесні 2024 року.

В його межах досвідчені фахівці, зокрема, психологи, терапевти та нейропсихологи під час вебінарів розповідають про психоемоційні проблеми батьків, відповідають на особисті запити сімей і допомагають їм повернутися в ресурсний стан.

Загалом від початку ініціативи провели вже 30 таких вебінарів, а участь у них взяли близько 260 батьків та опікунів дітей з інвалідністю.