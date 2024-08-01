В Украине создали первый журнал для матерей детей с инвалидностью: почему это важно

В Украине создали первый журнал для матерей детей с инвалидностью. Глянец, который выйдет в печать уже этим летом, должен помочь родителям в воспитании малышей и преодолении самых распространенных проблем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу организации "Епіпросвіта" и благотворительного фонда "Світ Українцям".

Что известно о журнале и почему он важен

Среди авторов "Сяйва" - успешные мамочки, которые совмещают собственное дело или карьеру с заботой о ребенке с особыми потребностями и справляются с этим с отличием.

Также на страницах журнала будут полезны и важные советы психологов, реабилитологов, нутрициологов и других профильных специалистов, которые помогут родителям справляться с наиболее распространенными проблемами, возникающими в первые годы воспитания малышей.

"В украинском обществе годами живет стигма, что рождение ребенка с инвалидностью обязательно ставит крест на жизни и карьере их матерей. Однако за 5 лет собственного опыта воспитания дочери с инвалидностью я встретила очень большое количество вдохновенных, успешных и интересных мамочек. Мы решили сделать журнал, который показал бы счастливую жизнь, возможности и развитие для тех, кто еще ищет свой путь самореализации и счастья", - говорит руководительница проекта Ния Никель.

Журнал "Сяйво"

По ее словам, в журнале "нет морализаторства и людей в белых пальто, зато есть лайфхаки, как сделать полезный завтрак, макияж через 7 минут после бессонной ночи или какие домашние упражнения помогут поддерживать форму и хорошее настроение".

Найти журнал можно на полках центров предоставления социальных услуг, в инклюзивно-ресурсных центрах и больницах.

Добавим, что "Сяйво" - это совместный одноименный проект "Епіпросвіти" и фонда "Світ Українцям", начатый весной 2024 года.

В его пределах опытные специалисты, в частности психологи, терапевты и нейропсихологи во время вебинаров рассказывают о психоэмоциональных проблемах родителей, отвечают на личные запросы семей и помогают им вернуться в ресурсное состояние.

Всего с начала инициативы провели уже 30 таких вебинаров, а в них приняли участие около 260 родителей и опекунов детей с инвалидностью.