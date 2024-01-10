Лікар пояснив, чому діти частіше хворіють, ніж дорослі

Діти дошкільного та шкільного віку частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання ніж дорослі. Це пов'язано з багатьма факторами і є способи, які допомагають дитячій імунній системи швидше дозріти.

Чому діти до 12 років хворіють частіше, ніж діти більш старшого віку та дорослі, пояснив доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного університету України ім. О. О. Богомольця, Заслужений лікар України Сергій Крамарьов в інтерв'ю для РБК-Україна.

За словами фахівця, у дітей дозрівання імунної системи відбувається досить повільно.

"У дитини імунна система досягає рівня імунної системи дорослої людини у віці 10-12 років. До цього віку дитячий організм не здатен швидко синтезувати інтерферони, які є першою лінією захисту людини у разі вірусних інфекцій. У дорослої людини ця лінія захисту вмикається в перші два дні від інфікування вірусом, а в дітей цей процес може зміститися на 3-5-й день. Тобто вироблення інтерферону запізнюється, вірус в організмі встигає накопичуватися, і виникає вірусна інфекція", - пояснює Крамарьов.

Він додав, що, крім того, у дітей недостатнім є синтез імуноглобулінів, насамперед секреторних імуноглобулінів А, які також є першою лінією захисту від інфекцій.

"Важливим є й таке поняття, як бар’єрна функція слизових оболонок. Вона є в дихальних шляхах, у шлунково-кишковому тракті. Тобто сама слизова оболонка перешкоджає проникненню вірусів і бактерій. І ця бар’єрна функція у дітей не розвинена так, як у дорослих, тому віруси й бактерії легше проникають у клітини. Щоб реалізувалася їх патогенна дія, треба, аби вони прикріпилися до клітин слизових оболонок, а потім проникли всередину цих клітин. І тоді розвивається захворювання"

"Є й епідеміологічні причини захворюваності. У дитсадку чи школі неминучі тісні контакти з іншими дітьми й скупчення. У дорослих зазвичай немає таких скупчень, як у дитячих колективах. І внаслідок таких скупчень полегшується передача збудників респіраторних інфекцій", - підкреслив лікар.

"Фактично можна сказати, що протягом перших 10-12 років життя імунна система дітей вчиться реагувати на патогени, які можуть викликати захворювання. Вона тренується, набуває імунологічної пам’яті, тому діти хворіють частіше, ніж дорослі. Що старша дитина, то більше в її імунної системи "досвіду" в боротьбі з різними інфекційними патогенами.

Варто зауважити, що часті, рекурентні (тобто повторювані) респіраторні захворювання у дітей у більшості випадків є умовною нормою", - наголошує Сергій Крамарьов.