В Україні стрімко подешевшав популярний овоч. Ціна продовжує падати

В Україні за останній тиждень подешевшала морква. Ціни на цей овоч продовжують падати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на EastFruit.

Причини подешевшання моркви

Ціни на цю продукцію почали стрімко знижуватися через те, що пропозиція моркви на українському ринку на поточному тижні помітно збільшилася.

Такий різкий стрибок цін продиктований доволі помітним збільшенням моркви на ринку, оскільки низка виробників ухвалила рішення почати розпродаж цієї продукції зі сховищ.

Зараз більшість українських фермерів знижують відпускні ціни на моркву, вони готові відвантажувати дану продукцію по 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), що в середньому на 23% дешевше, ніж тижнем раніше.

Основною причиною зниження відпускних цін у сегменті моркви стало збільшення пропозиції цих коренеплодів на ринку. За словами виробників, якість моркви в сховищах почала погіршуватися, і більшість із них ухвалила рішення почати розпродаж цієї продукції до настання холодів, оскільки у багатьох фермерів виникають проблеми з подальшим зберіганням цієї продукції.

У результаті вже сьогодні морква в українських господарствах пропонується до продажу в середньому на 43% дешевше, ніж наприкінці грудня 2022 року.

Скільки зараз коштує морква

Зараз в українських супермаркетах можна купити моркву по ціні від 10 гривень за кілограм.

Ціна моркви в Україні (Скриншот)