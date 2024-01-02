В Украине стремительно подешевел популярный овощ. Цена продолжает падать

В Украине за последнюю неделю подешевела морковь. Цены на этот овощ продолжают падать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на EastFruit.

Причины удешевления моркови

Цены на эту продукцию начали стремительно снижаться из-за того, что предложение моркови на украинском рынке на текущей неделе заметно увеличилось.

Такой резкий скачок цен продиктован довольно заметным увеличением моркови на рынке, поскольку ряд производителей принял решение начать распродажу этой продукции из хранилищ.

Сейчас большинство украинских фермеров снижают отпускные цены на морковь, они готовы отгружать данную продукцию по 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), что в среднем на 23% дешевле недели ранее.

Основной причиной снижения отпускных цен в сегменте моркови явилось увеличение предложения этих корнеплодов на рынке. По словам производителей, качество моркови в хранилищах начало ухудшаться, и большинство из них приняли решение начать распродажу этой продукции до наступления холодов, поскольку у многих фермеров возникают проблемы с последующим хранением этой продукции.

В результате, уже сегодня морковь в украинских хозяйствах предлагается к продаже в среднем на 43% дешевле, чем в конце декабря 2022 года.

Сколько сейчас стоит морковь

Сейчас в украинских супермаркетах можно купить морковь по цене от 10 гривен за килограмм.

Цена моркови в Украине (Скриншот)