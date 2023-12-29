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Експерт пояснила, чому в Україні рекордно зросли ціни на картоплю

П'ятниця 29 грудня 2023 14:23
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Експерт пояснила, чому в Україні рекордно зросли ціни на картоплю Фото: Ціни на картоплю в Україні рекордно зросли (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Тетяна Попович

Картопля в Україні сильно подорожчала в кінці грудня 2023 року.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Чому в Україні подорожчала картопля

Такий ринковий апогей трапився через поєднання збільшеного попиту та обмеженої пропозиції високоякісної картоплі. Ціни на якісну картоплю різко зросли, досягнувши рівнів у кілька 3,5 рази вищі, ніж у минулому 2022 році.

"Наприклад, великі виробники не готові продавати картоплю дешевше, ніж за 14-18 гривень за кілограм, що на 19% дорожче, ніж тиждень тому. Це різке зростання частково пов'язане зі зменшенням пропозиції низькоякісної продукції та зростанням попиту на якісну картоплю", - сказала Попович.

Крім того, деякі великі господарства утримують продажі якісної картоплі, розраховуючи на подальше зростання цін. На цей час середня вартість картоплі в Україні вже в середньому в 3,5 рази вища, ніж на кінець грудня 2022 року.

Імпорт картоплі в Україну зараз відсутній, проте подальше зростання цін може стати його передумовою. Ринок картоплі в Україні має динамічний характер, зумовлений такими факторами, як сезони збору врожаю, якість продукції та ринковий попит.

Скільки зараз коштує картопля

Зазначимо, що зараз в українських супермаркетах ціна на картоплю 2 категорії стартує від 9.99 гривень. За 1 категорію просять від 14 гривень.

&quot;Ціна буде рости&quot;. В Україні прогнозують рекордне подорожчання найпопулярнішого овочаЦіна картоплі в Україні (Скриншот)

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