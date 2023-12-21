ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерти розказали, чи буде далі в Україні "цибулевий цінопад". До чого варто готуватися

Четвер 21 грудня 2023 11:41
UA EN RU
Експерти розказали, чи буде далі в Україні "цибулевий цінопад". До чого варто готуватися Фото: Цибуля в Україні дешевшає (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Тетяна Попович

Цибуля в Україні в грудні продовжила дешевшати, якщо порівнювати вартість з минулим роком.

Чому так відбувається розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Чому відбувається коливання цін

Від початку грудня спостерігалося помітне зниження цін на цибулю в Україні, при цьому фермери продавали цибулю у діапазоні 10-15 грн/кг, у залежності від якості та обсягу.

"Це означало зниження приблизно на 16% в середньому порівняно з попередніми місяцями. Якщо порівнювати з минулим роком - цибуля сьогодні удвічі дешевша", - зауважила експерт.

Що буде з цінами на цибулю далі

Незважаючи на зниження, загальні ціни на цибулю в Україні цього сезону залишаються одними з найвищих за останні п'ять років.

Якість зібраної цибулі погіршилася через широкомасштабне недотримання сучасних методів вирощування. Значна частина цибулі на ринку має середню або низьку якість і не підходить для тривалого зберігання. Експерти прогнозують, що ціни можуть продовжувати падіння, оскільки активно реалізовуватимуть продукцію нижчої якості.

У сезоні 2022/2023 років спостерігалося різке зростання цін на цибулю через різні глобальні та регіональні події. Зокрема, знищення основних зон виробництва цибулі в Україні російськими військами, що перетворило Україну з експортера на крупного імпортера цибулі.

"Посуха в Західній Європі, повені в Пакистані, що знищили значну частину врожаю цибулі, а також морози в Центральній Азії серйозно вплинули на постачання цибулі. Експортні заборони з країн Центральної Азії та Туреччини ще більше ускладнили ринок", - резюмувала Попович.

Як ми раніше писали, в Україну завезли отруйний сир.

Нагадаємо, що в Україні може зникнути улюблена крупа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти