Експерти розказали, чи буде далі в Україні "цибулевий цінопад". До чого варто готуватися

Цибуля в Україні в грудні продовжила дешевшати, якщо порівнювати вартість з минулим роком.

Чому так відбувається розказала РБК-Україна (проект Styler) керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

Чому відбувається коливання цін

Від початку грудня спостерігалося помітне зниження цін на цибулю в Україні, при цьому фермери продавали цибулю у діапазоні 10-15 грн/кг, у залежності від якості та обсягу.

"Це означало зниження приблизно на 16% в середньому порівняно з попередніми місяцями. Якщо порівнювати з минулим роком - цибуля сьогодні удвічі дешевша", - зауважила експерт.

Що буде з цінами на цибулю далі

Незважаючи на зниження, загальні ціни на цибулю в Україні цього сезону залишаються одними з найвищих за останні п'ять років.

Якість зібраної цибулі погіршилася через широкомасштабне недотримання сучасних методів вирощування. Значна частина цибулі на ринку має середню або низьку якість і не підходить для тривалого зберігання. Експерти прогнозують, що ціни можуть продовжувати падіння, оскільки активно реалізовуватимуть продукцію нижчої якості.

У сезоні 2022/2023 років спостерігалося різке зростання цін на цибулю через різні глобальні та регіональні події. Зокрема, знищення основних зон виробництва цибулі в Україні російськими військами, що перетворило Україну з експортера на крупного імпортера цибулі.

"Посуха в Західній Європі, повені в Пакистані, що знищили значну частину врожаю цибулі, а також морози в Центральній Азії серйозно вплинули на постачання цибулі. Експортні заборони з країн Центральної Азії та Туреччини ще більше ускладнили ринок", - резюмувала Попович.