В Україні стрімко дорожчає національний фрукт. Ціна вже перевалила за 26 грн

Чому яблука дорожчають

Ринок яблук в Україні характеризується волатильністю, що зумовлено багатьма факторами. Ціни на яблука можуть коливатися в залежності від таких аспектів.

Сезонність

Яблука, як сезонний продукт, мають періоди підвищеного збору врожаю, коли ціни можуть знижуватися через велику пропозицію, а також періоди поза сезоном, коли ціни зростають через меншу доступність.

Якість врожаю

Погодні умови впливають на кількість та якість врожаю яблук, що також визначає цінові тенденції. Наприклад, рясні опади або посуха можуть впливати на якість яблук, відповідно зменшуючи або збільшуючи їх ринкову ціну.

Логістичні витрати

Транспортування та зберігання яблук також впливають на їхню кінцеву ціну. Збільшення витрат на логістику може призвести до зростання цін на яблука для кінцевого споживача.

Імпорт та експорт

Український ринок яблук також залежить від імпортно-експортних відносин. Зміна митних тарифів, угод про вільну торгівлю та інших торгових обмежень може впливати на ціни як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Наразі спостерігається тенденція до зростання цін на яблука в Україні, що може бути пов'язано з вказаними вище факторами. Важливо зазначити, що ситуація на ринку яблук є динамічною і може змінюватися в залежності від ряду внутрішніх і зовнішніх чинників.

​​Середньомісячні ціни на яблука в Україні коливаються довкола 20,49 грн. На гуртовому ринку "Шувар" можна зустріти яблука від 23,90 грн до 24,75 грн, нижня межа 19,35 грн​​​​.

Це свідчить про динаміку ринку яблук в Україні, де ціни можуть варіюватися в залежності від регіону, якості врожаю та інших ринкових факторів. Загалом, на ринку яблук спостерігається тенденція до зростання цін, що може бути пов'язано з різними факторами, включаючи сезонність, вартість виробництва, логістичні витрати та загальний попит.

Якщо погодні умови будуть сприятливими для вирощування яблук, можна очікувати високого врожаю, що може призвести до зниження цін через збільшення пропозиції на ринку.

Врожайність

Висока врожайність може призвести до збільшення пропозиції на ринку і, як наслідок, до зниження цін на яблука, особливо в сезон збору врожаю.

Попит і пропозиція

Попит на яблука зазвичай зростає в осінньо-зимовий період. Якщо пропозиція не відповідатиме попиту, ціни можуть зрости.

Загальні економічні умови, зокрема інфляція, також можуть впливати на ціни на яблука. При зростанні інфляції можна очікувати підвищення цін на продукти, в тому числі на яблука.

Скільки коштують яблука в магазинах

Так, ціна яблук в українських магазинах стартує від 17.90 гривень за кілограм.



