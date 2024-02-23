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В Україні подешевшав "борщовий" овоч: ціна знизилася на 20%

П'ятниця 23 лютого 2024 10:30
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В Україні подешевшав "борщовий" овоч: ціна знизилася на 20% Фото: В Україні подешевшала капуста (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На цьому тижні в Україні спостерігається тенденція до зниження оптових цін на білокачанну капусту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому капуста дешевшає

Зниження цін у цьому сегменті пов'язане зі збільшенням пропозиції даної продукції на ринку. Деякі виробники вирішили відновити відвантаження, раніше утримуючи капусту в сховищах в очікуванні підвищення цін.

Сучасно українські фермери готові продавати білокачанну капусту за цінами від 6 до 10 грн/кг ($0,16-0,26/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж на попередньому тижні. Ринкові оператори пояснюють зниження цін спадом торговельної активності як оптових, так і роздрібних компаній.

Ба більше, якість продукції відкритих сховищ швидко погіршується, що також впливає на ціни на білокачанну капусту.

Незважаючи на ціни, слід відзначити, що в порівнянні з минулим роком ціни на капусту в Україні в середньому на 11% вищі.

Скільки зараз коштує капуста

Так, найдешевша пропозиція на капусту зараз у супермаркеті "Сільпо", там просять 14.50 гривень за кілограм овоча.

В Україні подешевшав &quot;борщовий&quot; овоч: ціна знизилася на 20%Скільки коштує капуста в Україні (Скриншот)

До речі, в Україні подешевшав популярний овоч, який торік бив рекорди по вартості.

А також ми писали, що в Україні рекордно подорожчав популярний тепличний овоч.

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