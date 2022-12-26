В Україні стрімко дешевшає популярний овоч: ціна впала на 13%

Чому цибуля дешевшає?

Основна причина зниження ціни на цей овоч – це зниження попиту на нього. Зазначимо, що цибуля привозиться до України навіть із країн Центральної Азії.

Яка оптова ціна на цибулю

З початку цього тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 13%. Сьогодні українські фермери продають оптом цибулю по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), залежно від якості, тоді як ще тиждень тому мінімальні ціни на цю продукцію не опускалися нижче за 23 грн/кг ($0,63/кг).

Виробники знижують ціни через помітне зниження попиту, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі сформували товарні запаси ще до новорічних свят і зараз ще не розпродали наявні обсяги.

Водночас, якість продукції в необладнаних складах стрімко погіршується, тому їх власники знижують ціни, щоби швидше продати овоч.

Аналітики зазначають, що зараз якісна цибуля в українських господарствах коштує в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж наприкінці грудня 2021 року.

Щобільше, фермери впевнені, що після новорічних свят ціни на цибулю знову підуть нагору.