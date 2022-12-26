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В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: цена упала на 13%

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Понедельник 26 декабря 2022 07:52
В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: цена упала на 13% Фото: В Украине падает цена на лук (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю стремительно подешевел репчатый лук.

Об этой тенденции рассказали аналитики East Fruit.

Почему лук дешевеет?

Основная причина снижения цены на этот овощ - это снижение спроса на него. Отметим, что лук привозится в Украину даже из стран Центральной Азии.

Какая оптовая цена на лук

С начала этой недели цены на лук в Украине упали в среднем на 13%. Сегодня украинские фермеры продают оптом репчатый лук по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), в зависимости от качества, тогда как еще неделю назад минимальные цены на эту продукцию не опускались ниже 23 грн/кг ($0,63/кг).

Производители снижают цены из-за заметного снижения спроса, поскольку оптовые компании и розничные сети сформировали товарные запасы еще до новогодних праздников и сейчас еще не распродали имеющиеся объемы.

В то же время, качество продукции в необорудованных складах стремительно ухудшается, поэтому их владельцы снижают цены, чтобы быстрее продать овощ.

Аналитики отмечают, что сейчас качественный лук в украинских хозяйствах стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в конце декабря 2021 года.

Более того, фермеры уверены, что после новогодних праздников цены на лук снова пойдут вверх.

Как мы ранее писали, стало известно, какие продукты в Украине подорожали больше всего с 24 февраля.

Ранее мы сообщали, что в Украине на 11% подорожал популярный овощ.

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