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В Україні на 11% подорожчав популярний овоч

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П'ятниця 16 грудня 2022 07:20
В Україні на 11% подорожчав популярний овоч Фото: В Україні дорожчає морква (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні почала дорожчати морква. Як відомо, без цього овоча не обходиться практично ніхто.

Про подорожчання продукту розповіли у виданні AgroNews.

На скільки подорожчала морква

На цей час фермери продають оптом якісну моркву не дешевше за 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Галузеві експерти зазначають, що тенденція зростання цін відзначається виключно у сегменті моркви високої якості, яка закуповується для тривалого зберігання.

Чому зростають ціни на овоч?

Ціна на моркву зросла через помітне підвищення торговельної активності в сегменті якісної моркви.

Річ у тому, що більшість українських господарств призупинили продаж цього коренеплоду в очікуванні ще більшого зростання цін та заклали основний обсяг урожаю на зберігання.

До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена.

Нині вартість якісної моркви в Україні вже в середньому у 2,9 раза вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за збереження сучасних темпів збуту.

Раніше ми писали, що українцям розповіли, чи подорожчає картопля незабаром.

Нагадаємо, що експерти розповіли, що навесні багато овочів сильно подорожчають, а один буде в дефіциті.

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