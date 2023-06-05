В Україні стартувала реєстрація на додаткову сесію НМТ: коли і як її пройти

Як зареєструватись на додаткову сесію НМТ-2023

Скласти НМТ під час додаткової сесії можуть ті, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову. А також ті випускники, які з поважних причин не змогли вчасно зареєструватися. У цей період також можуть подати документи на складання тесту особи, які перебувають в установах виконання покарань.

Для реєстрації потрібно створити персональний кабінет на сервісі Українського центру оцінювання якості освіти.

Якщо випускник отримав відмову під час реєстрації на основну сесію, потрібно у персональному кабінеті надати правильну інформацію та/або копії документів.

Якщо особа, яка планує складати НМТ, закінчила школу за кордоном, то має надати нотаріально засвідчений переклад відповідного документа українською мовою.

Як створити персональний кабінет

Випускники, які не змогли з поважних причин зареєструватися на НМТ на основну сесію, мають створити персональний кабінет сервісі УЦОЯО і надати наступні дані:

особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), номери контактних телефонів та адресу електронної пошти, вказати категорію: випускник поточного року або випускник минулих років) й інформацію щодо участі в НМТ; завантажити копії заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, документа, що підтверджує причину, через яку вони не змогли зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації (довідку чи документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів (якщо факт можна підтвердити документально) та сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів:

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;

документа, що підтверджує інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документа, що підтверджує внесену інформацію про РНОКПП: картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Якщо потенційний учасник НМТ втратив документ, що підтверджує інформацію про освіту, то може надати Виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо документів про освіту та інформації про навчання особи, яку можна сформувати на вебсайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням.

Особи, які перебувають в установах виконання покарань/слідчих ізоляторах, для реєстрації мають звернутися до представників установи виконання покарань/ слідчого ізолятора або безпосередньо до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Після надання усіх необхідних документів слід щодня перевіряти в персональному кабінеті стан опрацювання вашої реєстрації. У випадку, якщо виникнуть неточності, ще буде час для виправлення помилки.