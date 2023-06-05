В Україні стартувала реєстрація на додаткову сесію НМТ: коли і як її пройти

5 червня в Україні розпочалася основна сесія НМТ. Якщо випускник з поважних причин не може взяти участь у ній, тоді потрібно зареєструватися на додаткову сесію, аби скласти тест пізніше. Подати заявку на це можна з 5 червня по 12 червня. Додаткова сесія проходитиме 11-24 липня.
Про те, як можна зареєструватись на додаткову сесію НМТ 2023, розповідаємо у матеріалі нижче.
Скласти НМТ під час додаткової сесії можуть ті, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову. А також ті випускники, які з поважних причин не змогли вчасно зареєструватися. У цей період також можуть подати документи на складання тесту особи, які перебувають в установах виконання покарань.
Для реєстрації потрібно створити персональний кабінет на сервісі Українського центру оцінювання якості освіти.
Якщо випускник отримав відмову під час реєстрації на основну сесію, потрібно у персональному кабінеті надати правильну інформацію та/або копії документів.
Якщо особа, яка планує складати НМТ, закінчила школу за кордоном, то має надати нотаріально засвідчений переклад відповідного документа українською мовою.
Випускники, які не змогли з поважних причин зареєструватися на НМТ на основну сесію, мають створити персональний кабінет сервісі УЦОЯО і надати наступні дані:
Якщо потенційний учасник НМТ втратив документ, що підтверджує інформацію про освіту, то може надати Виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо документів про освіту та інформації про навчання особи, яку можна сформувати на вебсайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням.
Особи, які перебувають в установах виконання покарань/слідчих ізоляторах, для реєстрації мають звернутися до представників установи виконання покарань/ слідчого ізолятора або безпосередньо до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
Після надання усіх необхідних документів слід щодня перевіряти в персональному кабінеті стан опрацювання вашої реєстрації. У випадку, якщо виникнуть неточності, ще буде час для виправлення помилки.
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