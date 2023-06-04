Починається НМТ: ці правила мають знати всі учасники

Основна сесія Національного мультіпредметного тесту (НМТ) починається у понеділок, 5 червня. Вона завершиться тільки 23 червня і за ці тижні більшість учнів встигне скласти тести. Є певні правила для учасників, які допоможуть не розгубитися й все зробити правильно.

Допуск до екзаменаційного тесту

Учасники мають самостійно добратися до місця проходження НМТ і пред'явити паспортний документ та сертифікат. Сертифікат потрібно роздрукувати з інформаційної сторінки перед тестуванням самостійно.

Також потрібно запрошення. Воно може бути в онлайн-форматі. Можна завантажити його на телефон та показати на вході в ТЕЦ.

С собою можна взяти в аудиторію прозору пляшку та ручку будь-якого кольору для роботи з чернеткою.

Вхід до аудиторії

На вході у всіх екзаменаційних центрах учасників зустрічатиме україномовний спеціаліст, який перевірить документи та повідомить номер аудиторії, де проходить тестування.

Списки з прізвищами та розподілом по аудиторіях мають бути вивішені на вході до центру. Учасник НМТ має за вказівниками пройти до вказаної аудиторії. Там йому покажуть місце за комп'ютером.

Інструктаж

Інструктор перед початком НМТ проведе 5-7 хвилинний інструктаж і розкаже учасникам, як проходитиме оцінювання і на що треба звернути увагу.

Він нагадає, якими засобами зв'язку користуватися не можна - всі ці речі учасник має залишити у спеціальному місці для особистих речей.

На комп'ютері не можна відкривати інші вікна браузера, крім того, де проходить тестування.

У разі порушення будь-яких вимог, тестування можуть припинити й учасник не отримає результат НМТ.

Початок роботи

Після інструктажу кожен учасник отримає логін та пароль для входу в систему. Зайшовши у систему, учасник побачить спочатку правила проходження тесту, а після - завдання.

Відлік часу

Відлік часу починається від того моменту, коли учасник зайшов у систему та ознайомився з правилами проходження тесту. Відлік часу буде знаходитися перед очима учасника тестування у тестовому вікні.

Повітряна тривога

Якщо буде оголошена повітряна тривога і вона буде нетривалою - відлік часу буде призупинено на час вимушеної перерви. Час на проходження тесту не буде зменшений. Після завершення тривоги тестування буде продовжено.

Робота з блоками

Під час роботи з тестами кожного предметного блоку учасник має позначити відповідь та її зберегти - якщо він впевнений, що відповідь правильна. Якщо ні - він може у чернетці записати номер блоку та питання і пізніше повернутися до завдання.

Учасники мають право виконувати завдання предметних блоків у будь-якому порядку, пропускати та вертатися до їх виконання.

Чернетки

Використовувати чернетки учасники мають право. Для цього в них на робочому столі буде чистий аркуш паперу, на якому можна робити позначки, нотатки чи обрахунки. Чернетку можна забрати з собою після проходження тесту.

Додаткові матеріали

У тестовій системі будуть доступні довідкові матеріали з математики, хімії та фізики. Учасники тестування зможуть під час тесту використати деякі формули та таблиці, дозволені процедурою. Ознайомитися з ними можна заздалегідь.

Завершення тестування

Після закінчення всіх завдань, учасник має натиснути "Завершити тестування". Якщо учасник не зберіг правильну відповідь чи пропустив завдання, система про це повідомить - яке саме завдання та у якому блоці.

Учасник має право повернутися до цього завдання та обрати відповідь, а потім її зберегти. Після виконання завдання потрібно знову натиснути "Завершити тестування".

Якщо всі відповіді збережені, система повторно запитає учасника, чи дійсно він готовий завершити тестування. Потрібно натиснути "Так".

Отримання результатів

Одразу після підтвердження наміру завершити тестування учасник отримає на екрані результат з кожного предметного блоку. Результат буде показаний у вигляді тестових балів, які набрав учасник НМТ з кожного предмету.

Результати для вступу до закладів ВНЗ за шкалою 100-200 балів кожен учасник основної сесії отримає до 28 червня у своєму електронному кабінеті.

Вихід з аудиторії

Після завершення тестування і перегляду своїх балів учасник має підійти до інструктора і повідомити про завершення тестування. Потім він має поставити підпис у відповідному протоколі, і лише після цього зібрати речі та залишити аудиторію.

Що ще мають знати учасники НМТ

Всіх учасників під час проведення тесту можуть перевіряти на заборонені технічні засоби. Навушники, флешки, телефони чи інші засоби - це привід заборони для завершення тестування та анулювання усіх результатів. Тому не варто ризикувати.

Таке саме покарання можуть отримати ті учасники, які спробують списувати іншими способами.