В Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию НМТ: когда и как ее пройти

5 июня на Украине началась основная сессия НМТ. Если выпускник по уважительным причинам не может принять участие в ней, тогда нужно зарегистрироваться на дополнительную сессию, чтобы сдать тест позже. Подать заявку можно с 5 июня по 12 июня. Дополнительная сессия будет проходить 11-24 июля.
О том, как можно зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ 2023, рассказываем в материале ниже.
Сдать НМТ во время дополнительной сессии могут те, кто регистрировался в основной период, но получил отказ. А также выпускники, которые по уважительным причинам не смогли вовремя зарегистрироваться. В этот период также могут подать документы на сдачу теста лица, находящиеся в учреждениях исполнения наказаний.
Для регистрации необходимо создать персональный кабинет на сервисе Украинского центра оценки качества образования.
Если выпускник получил отказ при регистрации на основную сессию, необходимо в персональном кабинете предоставить правильную информацию и/или копии документов.
Если будущий участник НМТ окончил школу за границей, то должен предоставить нотариально заверенный перевод соответствующего документа на украинский язык.
Выпускники, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться на НМТ на основную сессию, должны создать персональный кабинет в сервисе УЦОКО и предоставить следующие данные:
Если потенциальный участник НМТ потерял документ, подтверждающий информацию об образовании, тогда может предоставить Выписку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования по документам об образовании и информации об обучении лица, которое можно сформировать на вебсайте Единой государственной электронной базы по вопросам ссылки.
Лица, находящиеся в учреждениях исполнения наказаний/следственных изоляторах, для регистрации должны обратиться к представителям учреждения исполнения наказаний/следственного изолятора или непосредственно в соответствующий региональный центр оценки качества образования.
После предоставления всех необходимых документов нужно каждый день проверять в персональном кабинете состояние обработки вашей регистрации. В случае, если возникнут неточности, будет еще время для исправления ошибки.
Раньше мы писали о том, какие лайфхаки помогут сдать НМТ на максимальный балл.
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