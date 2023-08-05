В Україні спека до 40 градусів. Як вберегтися від сонячного та теплового удару

Тривале перебування під прямими сонячними променями може призвести до різко негативних наслідків. Найпоширенішими серед них є тепловий і сонячний удари. Ці два стани мають досить схожі симптоми, але різні алгоритми усунення.
Як впоратися з ними обома - читайте нижче в матеріалі Styler.
Насамперед різними є визначення цих станів. Сонячний удар - це патологічний стан, внаслідок якого відбувається порушення роботи головного мозку через тривалий вплив сонячних променів.
А тепловий удар - це форма гіпертермії, за якої різко підвищується температура тіла. Людина може отримати тепловий удар після впливу екстремальних температур, тобто необов'язково лише гарячих.
Сонячний удар вважають різновидом теплового, адже під час теплового перегрівається все тіло, а не лише голова.
Симптоми теплового та сонячного удару:
Від сонячного удару розширюються кровоносні судини мозку. Під час теплового удару порушується терморегуляція і втрата рідини. Тому дуже важливо уникати зневоднення та надмірних фізичних навантажень у спеку.
Найбільш вразливими до отримання сонячного чи теплового удару є немовлята, люди похилого віку, спортсмени та люди, які працюють на відкритій місцевості.
Дотримуйтеся цього алгоритму дій першої домедичної допомоги:
Якими не були б симптоми чи стан потерпілого, якомога швидше викликайте швидку допомогу, щоб не зіштовхнутися з ускладненнями.
Інфографіка: Центр громадського здоров'я МОЗ України
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