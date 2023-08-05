В Украине жара до 40 градусов. Как уберечься от солнечного и теплового удара

Чем отличаются тепловой и солнечный удары

Прежде всего разными являются определения этих состояний. Солнечный удар - это патологическое состояние, вследствие которого происходит нарушение работы головного мозга из-за длительного воздействия солнечных лучей.

А тепловой удар - это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Человек может получить тепловой удар после воздействия экстремальных температур, то есть необязательно только горячих.

Солнечный удар считают разновидностью теплового, ведь при тепловом перегревается все тело, а не только голова.

Как распознать удар солнца

Симптомы теплового и солнечного удара:

скопление красных прыщиков или маленьких пузырьков

мышечные спазмы в руках, ногах или животе

кратковременная потеря сознания

повышение температуры тела

тошнота

рвота

усталость

слабость

головная боль

головокружение

отсутствие потливости, горячая, красная или румяная сухая кожа

быстрый пульс

затрудненное дыхание

галлюцинации

дезориентация

От солнечного удара расширяются кровеносные сосуды мозга. При тепловом ударе нарушается терморегуляция и потеря жидкости. Поэтому очень важно избегать обезвоживания и чрезмерных физических нагрузок в жару.

Наиболее уязвимыми к получению солнечного или теплового удара являются младенцы, пожилые люди, спортсмены и люди, работающие на открытой местности.

Как помочь пострадавшему

Следуйте этому алгоритму действий первой медицинской помощи:

перенесите человека в тень

снимите с него одежду

увлажните кожу

приложите пакеты со льдом под мышки и в паховые складки

если человек может пить, дайте ему прохладную воду, но ни в коем случае не напитки с кофеином, алкоголем и т. п.

по возможности измерьте температуру тела

если пострадавший начинает блевать, переведите его на бок

Какими бы ни были симптомы или состояние пострадавшего, как можно скорее вызывайте скорую помощь, чтобы не столкнуться с осложнениями.

Инфографика: Центр общественного здоровья Минздрава Украины