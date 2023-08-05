В Украине жара до 40 градусов. Как уберечься от солнечного и теплового удара

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами может привести к резко отрицательным последствиям. Самыми распространенными среди них являются тепловой и солнечный удары. Эти два состояния имеют достаточно похожие симптомы, но разные алгоритмы устранения.
Как справиться с ними обоими - читайте ниже в материале Styler.
Прежде всего разными являются определения этих состояний. Солнечный удар - это патологическое состояние, вследствие которого происходит нарушение работы головного мозга из-за длительного воздействия солнечных лучей.
А тепловой удар - это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Человек может получить тепловой удар после воздействия экстремальных температур, то есть необязательно только горячих.
Солнечный удар считают разновидностью теплового, ведь при тепловом перегревается все тело, а не только голова.
Симптомы теплового и солнечного удара:
От солнечного удара расширяются кровеносные сосуды мозга. При тепловом ударе нарушается терморегуляция и потеря жидкости. Поэтому очень важно избегать обезвоживания и чрезмерных физических нагрузок в жару.
Наиболее уязвимыми к получению солнечного или теплового удара являются младенцы, пожилые люди, спортсмены и люди, работающие на открытой местности.
Следуйте этому алгоритму действий первой медицинской помощи:
Какими бы ни были симптомы или состояние пострадавшего, как можно скорее вызывайте скорую помощь, чтобы не столкнуться с осложнениями.
Инфографика: Центр общественного здоровья Минздрава Украины
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