В Україні шахраї здають в оренду неіснуюче житло: деталі схеми та як вберегтись

Схема шахрайки

Жінка публікувала на інтернет-платформах неправдиві оголошення про надання в оренду квартир в різних містах країни, використовуючи фотографії чужих осель.

При спілкуванні потерпілі отримували повідомлення з номером банківської карти для внесення передплати. Після здійснення фінансової операції зловмисниця припиняла комунікацію із жертвами та не виходила на зв'язок.

Шахрайкою виявилась 23-річна жителька Бориспільського району. За фактом шахрайства, скоєного під час дії воєнного стану, відкрито кримінальне провадження.

Наразі поліцейські перевіряють зловмисницю на причетність до вчинення аналогічних правопорушень на території Київської області.

У Київській області затримали шахрайку (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Як безпечно орендувати житло

Орендуйте квартиру від власника

Під час пошуку квартири на винайм слід переконатися, що маєте справу саме з власником житла. Адже трапляються випадки, коли недобросовісні клієнти, орендуючи помешкання, без відома господаря передають житло в оренду іншим за вищу ціну.

Аби впевнитися, що працюєте з власником квартири, попросіть надати вам документи, які підтверджують його право власності на нерухомість.

Огляньте квартиру перед орендою

Огляньте помешкання перед винаймом і перевірте:

в якому загальному стані квартира

справність сантехніки

наявність і функціональність необхідної побутової техніки

чи працюють замки у дверях

чи щільно зачиняються вікна

показники лічильників (зафіксуйте їх)

Підпишіть договір про оренду квартири

Щоб мінімізувати неочікувані ситуації в оренді помешкання, варто укласти договір про оренду. Цей документ регулює співпрацю між орендарем і орендодавцем і в основному закріплює:

хто і у кого орендує помешкання

яке житло і в якому стані здається у винайм

яку ціну і коли потрібно платити

на який період здається квартира

що знаходиться у квартирі (меблі, побутова техніка тощо)

Договір про довготривалу оренду квартири слід нотаріально завірити.

Не давайте завдаток до підписання угоди

До моменту підписання договору про оренду житла не виплачуйте потенційному орендодавцю завдатку, адже це може бути шахрай.