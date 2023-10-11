В Украине мошенники сдают в аренду несуществующее жилье: детали схемы и как уберечься

Схема мошенницы

Женщина публиковала на интернет-платформах ложные объявления о предоставлении в аренду квартир в разных городах страны, используя фотографии чужих домов.

При общении потерпевшие получали уведомления с номером банковской карты для внесения подписки. После осуществления финансовой операции, злоумышленница прекращала коммуникацию с жертвами и не выходила на связь.

Мошенницей оказалась 23-летняя жительница Бориспольского района. По факту мошенничества, совершенного во время действия военного положения, возбуждено уголовное производство.

Полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к совершению аналогичных правонарушений на территории Киевской области.

В Киевской области задержали мошенницу (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Как безопасно арендовать жилье

Арендуйте квартиру от владельца

При поиске квартиры в аренду следует убедиться, что имеете дело именно с собственником жилья. Ведь бывают случаи, когда недобросовестные клиенты, арендуя жилье, без ведома хозяина передают жилье в аренду другим по более высокой цене.

Чтобы убедиться, что работаете с владельцем квартиры, попросите предоставить вам документы, подтверждающие его право собственности на недвижимость.

Осмотрите квартиру перед арендой

Осмотрите квартиру перед арендой и проверьте:

в каком общем состоянии квартира

исправность сантехники

наличие и функциональность необходимой бытовой техники

работают ли замки в дверях

плотно ли закрываются окна

показатели счетчиков (зафиксируйте их)

Подпишите договор об аренде квартиры

Чтобы минимизировать неожиданные ситуации в аренде квартиры, следует заключить договор об аренде. Этот документ регулирует сотрудничество между арендатором и арендодателем и в основном закрепляет:

кто и у кого арендует жилье

какое жилье и в каком состоянии сдается в аренду

какую цену и когда нужно платить

на какой период сдается квартира

что находится в квартире (мебель, бытовая техника и т.д.)

Договор о долгосрочной аренде квартиры следует нотариально заверить.

Не давайте задаток до подписания сделки

До подписания договора об аренде жилья не выплачивайте потенциальному арендодателю задатка, ведь это может быть мошенник.