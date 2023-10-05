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Беруть вище. Шахраї удосконалили знайому схему "допомоги" ЗСУ

Дніпро, Четвер 05 жовтня 2023 14:29
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Беруть вище. Шахраї удосконалили знайому схему "допомоги" ЗСУ Фото: шахраї удосконалили знайому схему "допомоги" ЗСУ (freepik com)
Автор: Наталія Гурковська

Шахраї вирішили "покращити" вже знайому схему збору "допомоги" для ЗСУ, використовуючи листи від ОВА. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам РВА області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Такі листи від мого імені розсилають начальникам РВА Дніпропетровщини. У них прохання до підприємців - зібрати кошти. Мовляв, на потреби однієї з наших бригад. І номер рахунку, куди можна їх скинути", - розповів він.

Беруть вище. Шахраї удосконалили знайому схему &quot;допомоги&quot; ЗСУ

Шахраї збирають гроші "для військових" від імені голови Дніпропетровської ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)

У листі, який виклав Лисак, йдеться про збір коштів для допомоги 93 ОМБР. Зокрема, в листі йдеться, що кошти підуть нібито на закупівлю навігаторів, генераторів, квадракоптерів та іншого обладнання, так необхідного військовим.

"Наголошую - не маю до цього жодного стосунку! Не ведіться на брехню. Шахраями займатимуться правоохоронці. Вони мають понести найсуворіше покарання", - додав голова ОВА.

Нова, але стара схема обману

Нагадаємо, ця схема далеко не нова. Раніше подібні "листи щастя" від імені ОВА шахраї надсилали у Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Вони теж надсилалися на бланку, який був схожим на зразок офіційного документа ОВА. Щоправда, тоді вони адресувалися підприємцям зазначених регіонів.

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