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В Україні розцвіла дуже рідкісна квітка, занесена до Червоної книги: фото

В Україні зацвів мачок жовтий (фото: Facebook/Національний природний парк "Тузлівські лимани")
Автор: Василина Копитко

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що під Одесою, почав квітнути мачок жовтий. Ця рідкісна рослина занесена до Червоної книги України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нацпарку у Facebook.

Що відомо про мачок жовтий

Ця трав'яниста рослина з родини маковихи росте в літоральній смузі по берегах Чорного моря і лиманів.

"Раніше мачок жовтий був поширений і по узбережжі Азовського моря. Але в нашому нацпарку росте лише на двох ділянках пересипу з повною відсутністю антропогенного навантаження, де він суворо охороняється", - кажуть працівники "Тузлівських лиманів".

Вони додають, що ця рідкісна рослина дуже красива і на фоні неба створює справжню гамму національних кольорів України.

Мачок жовтий (фото: Facebook/Національний природний парк "Тузлівські лимани")

"Причини зміни чисельності рослини - це стенотопність та вузька екологічна амплітуда, низька схожість насіння; та антропогенні: руйнування екотопів під час укріплення берегів, рекреаційне навантаження, збирання лікарської сировини", - пояснюють у нацпарку.

Щоб зберегти цю квітку та відтворити для неї ареал, потрібно створювати нові заповідні території в морських прибережних смугах, зокрема і на унікальному пересипі лиманів Сасик та Джантшейський.

Мачок жовтий (фото: Facebook/Національний природний парк "Тузлівські лимани")

Мачок жовтий також відомий під народною назвою мак вороній. Це лікарська, декоративна та жироолійна культура.Рослина виростає заввишки 20-50, інколи до 100 см. Квітне у травні-серпні, розмножується виключно насінням.

В Україні ця рослина трапляється переважно в Криму і дуже рідко трапляється на узбережжі Азовського моря. Окремі особини зафіксовані в Буковинських Карпатах, біля Запоріжжя, але це радше випадкові знахідки.

Кущ мачку жовтого (фото: Вікіпедія)

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Тузлівські лиманиКвітка