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Чи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівників

Неділя 28 квітня 2024 13:41
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Чи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівників Чи можна ламати бузок без ножиць (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

В Україні вже почався сезону бузку. Ароматні та дуже красиві квіти ростуть в парках, на вулицях та біля приватних будинків. І багатьом дуже хочеться зірвати декілька гілочок, аби поставити їх вдома у вазу.

Чи можна рвати бузок, а також що про це кажуть прикмети та які за це можуть бути штрафи, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано: сюжет зі "Сніданку з 1+1" з блогеркою Антоніною Лесик, інтерв'ю з головним садівником Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка Василем Остап'юком для YouTube-каналу "СонцеСад", відео з YouTube-каналу "Слово адвоката", сайт Дніпра "056.ua".

Чи можна рвати бузок - думка біологів

Суперечки через те, чи можна ламати бузок, виникають щороку. Одні кажуть, що це нібито корисно для рослини, інші ж запевняють - "варварські" методи виламування гілок лише шкодять.

Садова блогерка Лесик не стала казати, що бузок заборонено обрізати на букети. Вона радить робити це обережно та секатором. При цьому краще різати бузок ввечері або рано вранці, коли у гілках міститься найбільше рідини.

Чи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівниківЯк правильно обрізати бузок (скріншот)

А головний садівник Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка розповів, що якщо ви дійсно хочете, аби бузок цвів наступного року, обрізати його варто вже тоді, коли квіти почнуть в'янути.

Чи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівниківКоли обрізати бузок - пояснення садівника (скріншот)

Також існує пояснення тому, чому не можна виламувати бузок. Річ у тому, що це досить травматично для куща. І коли ви ламаєте гілки, потім рослина може захворіти, адже крізь "відкриті рани" може потрапити надмірна кількість вологи, бактерії та пліснява.

Окрім цього, виламування гілок може призвести до того, що бузок більше не буде цвісти. Саме тому популярна теза про "користь" від зривання бузку неправдива.

Чи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівниківЧому не варто виламувати бузок (скріншот)

Чи можна ламати бузок - які можуть бути штрафи

За словами адвоката Руслана Ружицького, мало хто знає, але за ламання гілок бузку можна отримати штраф.

Чи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівниківЧи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівниківЧи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівниківЧи законно рвати бузок у парках чи на вулицях (скріншоти)

"Фактично всі місця, де росте бузок, належать до об'єктів благоустрою. І на таких об'єктах заборонено: самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони, рвати квіти, ламати гілки на деревах", - зазначав адвокат у 2023 році.

"Відповідно, за це є відповідальність, вона складає від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Що становить від 340 до 1360 гривень", - додавав він.

Чи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівниківЧи правда, що бузок приносить невдачі (скріншот)

Прикмети про бузок

Народні забобони охопили усе, навіть бузок. І, за прикметами, особливо уважно варто ставитися до білих кущів. Існує повір'я, що саме цей колір бузку нібито приносить невдачу.

Вважається, що людина може накликати на себе хвороби та нещастя, а також навіть втратити житло, якщо зірве та принесе додому білий бузок. Окрім цього, він нібито може спровокувати сварки, а від дівчат, які шукають кохання, рослина "відверне" усіх потенційних кавалерів.

Чи можна ламати бузок: прикмети, несподівана новина від адвоката та думка садівників

Чи правда, що білий бузок приносить нещастя (ілюстрація: freepik.com)

Втім, прикмети та забобони не мають під собою ніякого логічного пояснення. Тому якщо ви хочете нарізати декілька гілочок бузку - керуйтеся власними етичними принципами, дотримуйтесь законів та бережіть рослину від травматичного виривання пагонів.

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