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В Украине расцвел очень редкий цветок, занесенный в Красную книгу: фото

В Украине зацвел мачок желтый (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")
Автор: Василина Копытко

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что под Одессой, начал цвести мачок желтый. Это редкое растение занесено в Красную книгу Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нацпарка в Facebook.

Что известно о мачке желтом

Это травянистое растение из семейства маковых растет в литоральной полосе по берегам Черного моря и лиманов.

"Раньше мачок желтый был распространен и по побережью Азовского моря. Но в нашем нацпарке растет только на двух участках пересыпи с полным отсутствием антропогенной нагрузки, где оно строго охраняется", - говорят работники "Тузловских лиманов".

Они добавляют, что это редкое растение очень красивое и на фоне неба создает настоящую гамму национальных цветов Украины.

Мачок желтый (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

"Причины изменения численности растения - это стенотопность и узкая экологическая амплитуда, низкое всхожесть семян; антропогенные: разрушение экотопов во время укрепления берегов, рекреационная нагрузка, сбор лекарственного сырья", - объясняют в нацпарке.

Чтобы сохранить этот цветок и воссоздать для него ареал, нужно создавать новые заповедные территории в морских прибрежных полосах, в том числе и на уникальной пересыпи лиманов Сасык и Джантшейский.

Мачок желтый (фото: Facebook/Национальный природный парк "Тузловские лиманы")

Мачок желтый также известен под народным названием мак вороний. Это лекарственная, декоративная и жиромасляная культура. Растение растает высотой 20-50, иногда до 100 см. Цветет в мае-августе, размножается исключительно семенами.

В Украине это растение встречается преимущественно в Крыму и очень редко встречается на побережье Азовского моря. Отдельные особи зафиксированы в Буковинских Карпатах, возле Запорожья, но это, скорее, случайные находки.

Куст мачку желтого (фото: Википедия)

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Тузловские лиманыЦветок