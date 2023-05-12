В Україні різко подорожчав популярний фрукт: ціна підскочила на 23%

В Україні з початку тижня відпускні ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 23%. Зараз такі фрукти надходять у продаж по 15-22 грн/кг.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Ринок яблук в Україні протягом тривалого часу залишався стабільним. І вже під кінець сезону, українські садівники отримали можливість підвищити відпускні ціни на яблука.
"На сьогодні більшість українських виробників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук з місцевих господарств. Ті садівники, які ще мають у своєму розпорядженні достатні обсяги яблук для реалізації, негайно підняли відпускні ціни на ці фрукти", - зазначили експерти.
Фахівці зазначили, що подорожчання пов’язане із сезонним фактором. Так, запаси торішніх яблук стрімко скорочуються, а фрукти нового врожаю в продаж ще не надійшли. У зв’язку з холодною і затяжною весною сезон раннього яблука в Україні істотно затримується.
Аналітики підкреслили, що наразі відпускні ціни на яблука в Україні вже в середньому у 2,6 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
До того ж експерти прогнозують, що відпускні ціни в цьому сегменті продовжать зростати й надалі, аж до надходження на ринок фруктів нового врожаю.
За даними сайту "Мінфін", станом на 12 травня, середні ціни на яблука такі:
Раніше ми повідомляли, що станеться з організмом, якщо щодня їсти яблука.
Також ми писали, як правильно заморозити яблука, щоб вони не перетворилися на "кашу".