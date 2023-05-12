В Украине резко подорожал популярный фрукт: цена подскочила на 23%

В Украине с начала недели отпускные цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 23%. Сейчас такие фрукты поступают в продажу по 15-22 грн/кг.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Рынок яблок в Украине долгое время оставался стабильным. И уже к концу сезона, украинские садоводы получили возможность повысить отпускные цены на яблоки.
"На сегодняшний день большинство украинских производителей заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств. Те садоводы, которые еще располагают достаточными объемами яблок для реализации, немедленно подняли отпускные цены на эти фрукты", - отметили эксперты.
Специалисты отметили, что подорожание связано с сезонным фактором. Так, запасы прошлогодних яблок стремительно сокращаются, а фрукты нового урожая в продажу еще не поступили. В связи с холодной и затяжной весной сезон раннего яблока в Украине задерживается.
Аналитики подчеркнули, что отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.
К тому же эксперты прогнозируют, что отпускные цены в этом сегменте продолжат расти и дальше, вплоть до поступления на рынок фруктов нового урожая.
По данным сайта "Минфин", по состоянию на 12 мая, средние цены на яблоки таковы:
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