В Украине резко подорожал популярный фрукт: цена подскочила на 23%

Почему выросли цены

Рынок яблок в Украине долгое время оставался стабильным. И уже к концу сезона, украинские садоводы получили возможность повысить отпускные цены на яблоки.

"На сегодняшний день большинство украинских производителей заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств. Те садоводы, которые еще располагают достаточными объемами яблок для реализации, немедленно подняли отпускные цены на эти фрукты", - отметили эксперты.

Специалисты отметили, что подорожание связано с сезонным фактором. Так, запасы прошлогодних яблок стремительно сокращаются, а фрукты нового урожая в продажу еще не поступили. В связи с холодной и затяжной весной сезон раннего яблока в Украине задерживается.

Аналитики подчеркнули, что отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

К тому же эксперты прогнозируют, что отпускные цены в этом сегменте продолжат расти и дальше, вплоть до поступления на рынок фруктов нового урожая.

Какие цены

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 12 мая, средние цены на яблоки таковы:

яблоки украинские - 22,80 грн/кг;

яблоки "Айдаред" - 36 грн/кг.

Цены на яблоки украинские (скриншот)

Цены на яблоки "Айдаред" (скриншот)