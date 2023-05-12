RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине резко подорожал популярный фрукт: цена подскочила на 23%

Цены на яблоки выросли (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине с начала недели отпускные цены на яблоки на украинском рынке выросли в среднем на 23%. Сейчас такие фрукты поступают в продажу по 15-22 грн/кг.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Почему выросли цены

Рынок яблок в Украине долгое время оставался стабильным. И уже к концу сезона, украинские садоводы получили возможность повысить отпускные цены на яблоки.

"На сегодняшний день большинство украинских производителей заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств. Те садоводы, которые еще располагают достаточными объемами яблок для реализации, немедленно подняли отпускные цены на эти фрукты", - отметили эксперты.

Специалисты отметили, что подорожание связано с сезонным фактором. Так, запасы прошлогодних яблок стремительно сокращаются, а фрукты нового урожая в продажу еще не поступили. В связи с холодной и затяжной весной сезон раннего яблока в Украине задерживается.

Аналитики подчеркнули, что отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

К тому же эксперты прогнозируют, что отпускные цены в этом сегменте продолжат расти и дальше, вплоть до поступления на рынок фруктов нового урожая.

Какие цены

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 12 мая, средние цены на яблоки таковы:

  • яблоки украинские - 22,80 грн/кг;
  • яблоки "Айдаред" - 36 грн/кг.

Цены на яблоки украинские (скриншот)

Цены на яблоки "Айдаред" (скриншот)

Раньше мы сообщали, что произойдет с организмом, если ежедневно есть яблоки.

Также мы писали, как правильно заморозить яблоки, чтобы они не превратились в "кашу".

Читайте РБК-Украина в Google News
яблукаціни на овочіЦены на продукты