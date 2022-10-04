Як правильно заморозити яблука, щоб вони не перетворилися на "кашу"
Коли багато яблук, варення вже наварено, сушка насушена, а фрукти довго не влежать, їх можна заморозити. При цьому вони не перетворяться на кашу і навіть не потемніють.
Про це пише BBC Good Food.
Як використовувати заморожені яблука
Найкраще підійдуть такі фрукти для випічки - пирогів, млинців, пиріжків, пюре або смузі, тому що текстура заморожених і розморожених фруктів м’якша, ніж у свіжих. Можна заморозити яблука цілими (без серцевини), щоб потім, наприклад, запекти.
Щоб яблука не перетворилися на кашу, і не злиплися при заморозці, застосуйте "відкрите заморожування", тобто розкладіть фрукти окремими шматочками, заморозьте, а потім вже складіть у пакет.
Як заморозити яблука правильно
- Спосіб №1
Вистеліть деко шматком пергаменту для випічки, а потім розкладіть шматочки або часточки яблук на пергаменті так, щоб вони не торкалися один одного.
Увімкніть морозильну камеру на максимальний рівень. Це заморозить фрукти швидше, тобто кристали льоду будуть меншими, а фрукти збережуть більше своїх поживних властивостей.
Фото: Заморожені яблука можна навіть запікати (pixabay)
Помістіть лоток із шматочками яблук у морозильну камеру до повного замерзання, потім зніміть їх з паперу. Покладіть їх у заморожувальний контейнер або пакет, а потім поверніть у морозилку. Не забудьте позначити контейнер датою заморожування.
Заморожені фрукти зберігаються в морозилці 3-6 місяців. Якщо їх зберігати довше, вони можуть почати трохи втрачати свій смак або текстура може погіршитися.
- Спосіб №2
Яблука очистіть від шкірки та серцевини, а потім наріжте скибочками товщиною приблизно півсантиметра.
Покладіть скибочки у велику миску і збризніть лимонним соком. Змішайте скибочки разом, щоб переконатися, що всі вони злегка вкриті лимонним соком.
Заморозьте яблука до твердого стану, потім перекладіть їх у харчовий пакет.
Найкраще заморожувати такі яблука порційно (наприклад для пирога), щоб потім використати увесь вміст пакета.
- Спосіб №3
Підготуйте цілі яблука для приготування, як для запікання, вийнявши серцевину різаком для яблук. Потім змастіть розрізану частину соком 1 лимона, щоб уникнути знебарвлення.
Заморозьте цілими, розклавши на деко з пергаментом.
Такий спосіб підійде, якщо у вас є вдосталь місця в морозильній камері.
Раніше ми писали, як приготувати яблучний пиріг "з нічого".
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