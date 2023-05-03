В Україні за рік злетіли ціни на продукти: що найбільше подорожчало

Зростання цін на продукти в Україні

Експерт повідомив, що у жовтні 2022 року було зафіксовано найбільше, крім березня, зростання – на 4,2%, після чого темпи приросту знизилися до 0,5-0,7% на місяць.

У березні, якщо порівнювати з лютим 2023 року, ціни на продукти харчування зросли на 2,3%.

Що найбільше подорожчало

Найбільше на 17,3% – збільшились ціни на овочі, на другому місці – яйця (+1,8%), далі сир та м'який сир (+1%).

Академік розповів, що ціни на інші продукти зросли менше, ніж на 1%, а на соняшникову олію та хліб та хлібопродукти навіть зменшились,

У березні 2023 року продовжилося уповільнення темпів зростання споживчих цін на продукти харчування. Загалом вони зросли на 26,5% проти відповідного місяця 2022 року, тоді як у лютому проти лютого 2022 року – на 31,5%, а у січні порівняно із січнем минулого року – на 32,8%.

Основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця – зменшення проти січня на 1,9%, олію (-0,4%) та інші їстівні тваринні жири (-1,5%). У березні зменшення цін відбулося за цінами на соняшникову олію (-0,7%), інші їстівні тваринні жири та хліб та хлібопродукти (-0,1%).

Що буде з цінами далі

Юрій Лупенко вважає, що з огляду на тенденції минулих років, включаючи і військовий 2022 рік, а також прогнози щодо обсягів виробництва та споживання на 2023 рік, очікується уповільнення росту і навіть зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування тоді, коли фермери отримають урожай.